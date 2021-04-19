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Rusya’da açlık grevindeki Navalnıy ile ilgili yeni gelişme

Rusya'da bulunduğu hapishanede açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği belirtildi.

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19.04.2021 13:36:12
Rusya’da açlık grevindeki Navalnıy ile ilgili yeni gelişme

Rusya Federal Cezaevi Servisinden yapılan açıklamada, "Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edilmesi yönünde karar alındı." ifadelerine yer verildi.

NAVALNIY'NIN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI VE AÇLIK GREVİNE BAŞLAMASI

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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