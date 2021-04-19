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Rusya: Çekya’nın kararının arkasında ABD var

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının arkasında ABD’nin olduğu belirtildi.

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19.04.2021 13:57:13
Rusya: Çekya’nın kararının arkasında ABD var

Gazetecilere konuşan Zaharova, Çekya'nın Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmek için sunduğu bahaneleri ‘karikatür, absürt ve saçmalık' sözleriyle nitelendirdi.

'BİR YIKIM MEKANİZMASI DEVREYE SOKULUYOR'

Zaharova, “Her şeyi hemen dinlemek, kontrol etmek, teyit etmek imkanımızın olduğu günümüz dünyasında bunlar absürt , saçmalık. Ancak belli ki apaçık bir şeyin hiçbir şey için kanıt olmadığı, alelacele uydurulmuş, ortaya atılmış ve hazırlanmış şeylerin, özellikle de Çekya-Rusya ilişkileri için bir yıkım mekanizmasını devreye sokmak için temel alınabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef, şu an tam da bu oluyor” ifadelerini kullandı.

Çekya, AB ülkeleri ve genel olarak Avrupa'da çok fazla sorun olduğunu belirten Zaharova, “Bu sorunların üzerini örtmek için acilen belli başlı enformasyonel ve siyasi adımlar atılması gerekiyor. Rusya da bu tür durumlarda başvurulan, test edilmiş ve onaylanmış bir araç. Elbette bunun arkasında ABD var” dedi.

Zaharova, “Gerçekten görülmemiş bir olay. 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdular. Ancak asıl mesele şu ki Çekya'yı 18 değil 62 Rusya vatandaşı terk edecek, zira aileleri var. Bunlardan 28'i çocuk” diye ekledi.

Ayrıca Zaharova, “ABD ve Çekya'ya yönelik bir karar alındı, artık vatandaşlarımızı büyükelçiliklerinde işe alamayacaklar. Özellikle de Çekya Büyükelçiliği'nin Moskova'daki faaliyetlerini organize etmesinde büyük kısmı oluşturuyorlardı. Çok fazla Rusya vatandaşı işe alınmıştı” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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