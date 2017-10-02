Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyecek

02.10.2017 16:57:50

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Milli maçta sakatlanan ve sakatlık süresi 28 günü geçen Robin van Persie'nin 560 bin Euro'luk aylık maaşı FIFA tarafından ödenecek.

Hollandalı futbolcu ülkesinin Fransa ile 31 Ağustos'ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen'in yerine oyuna dahil olmuştu. Sakatlanan ve karşılaşmayı bu şekilde tamamlayan 34 yaşındaki forvet, sahalardan 3 hafta uzak kalacağını açıklamıştı. Ancak Persie bu tarihler içinde sahalara dönemedi. Sakatlığı FIFA'nın maaşını ödemeye yükümlü olduğu 28 günlük süreyi aştı. Dün itibarıyla bu rakam 31'i buldu. Fenerbahçe yönetimi FIFA'ya Van Persie'nin sakatlığı için ön bilgilendirme yapmıştı. Şimdi doktor raporları ile bu durum resmileştirilerek FIFA'ya başvuru yapılacağı bildirildi.

MALİ OLARAK FENERBAHÇE'YE ZARARI OLMAYACAK

Sarı-lacivertli kulüp, yasal haklarının FIFA'nın belirlediği şartların oluştuğunu belirterek Robin van Persie'nin maaşının kendilerine ödenmesini isteyecek. Yapılacak resmi yazışmaların ardından FIFA'nın Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 560 bin euro'luk bir bedel ödemesi bekleniyor. Van Persie'nin sakatlık süresine göre FIFA'dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edecek.