Ramazanda ağız kokusunu nasıl önlersiniz?

Ramazan ayında sıkça şikayet edilen sağlık sorunlarından birisi de ağız kokusu. Kokunun giderilmesi için yapmanız gereken basit çözümler var...

Günlük hayatta çoğu insanın kabusu olan ağız kokusu Ramazan ayında da büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

Öncelikle ağız kokusuna sebep olan başlıca etkenler şunlar; Ağızda var olan çürükler, Dişeti rahatsızlıkları, Mide problemleri, Boğaz enfeksiyonları, Bazı sistemik rahatsızlıklar.

Ağızda var olan çürükler ve dişeti hastalıkları için Ramazan başlamadan önce diş hekimine uğramanız en önemli ve etkili tedbirlerin başında yer alıyor.Ramazan ayı boyunca işlenmiş gıdalardan, aşırı şekerli ve baharatlı gıdalardan uzakta durmak önemli.Bu gıdaların vücuttan uzaklaşmaları ter ve nefes yolu ağırlıklı olduğu için ağız kokusu ve ter kokusunun temelini oluştururlar.

Sahurda lif içerikli gıda tüketin

Sahurda midemizi rahatsız edecek ağır gıdalar yerine lif içeriği ağırlıklı gıdalar tüketilmelidir.Kafein içerikli içecekler ağız kuruluğuna neden olma özellikleriyle bilinirler. Aşırı çay, kahve ve kola gibi kafein oranı yüksek olan içecekler iftar ve sahurda aşırı tüketilmemeli.

Ramazan ayındaki uzun süreli açlık döneminde tükürük akışının azalmasına bağlı olarak çürük oluşma oranında büyük bir artış meydana gelmektedir. Bundan dolayı iftardan ve sahurdan sonra dişler mutlaka, sürekli ve dikkatli bir şekilde fırçalanmalı.Şekersiz ancak xylitol içeren sakızlar çiğneyin. Bu tür sakızlar tükürük salgınızı (tükürük, içerdiği güçlü enzimler ve bakteri öldürücü antibiyotikler sebebiyle ağız kokusuna savaşan güçlü bir sıvıdır) artırarak ağız temizliğinize yardımcı olur

Sadece fırçalama ile kalmayın

Fırçalama işleminden sonra diş ipi yardımıyla fırçanın ulaşamadığı diş aralarında kalmış olan ve kokuya sebep olabilecek gıda artıkları da uzaklaştırılmalıdır. Devamında hazır ağız çalkalama suları veya tuzlu su ile yapılan gargara işlemi çürüklere karşı koruma kalkanı oluşturur.Ağız Kokusunun Nedenleri; Ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biride, büyük ölçüde dilin arka kısmında yer alan bakteriler ve yanak iç yüzünde kalan gıda artıklarıdır. Bu sebeple bu bölgeler özel dil temizleme fırçaları ve aparatlarıyla özenli bir şekilde temizlenmelidir.

Uçucu aramotik bileşenler ve sigara uyarısı

Ramazanda soğan veya sarımsak gibi yiyecekleri çok fazla tüketmeyin. Bu yiyeceklerin tüketimi sonucunda kana geçen uçucu aromatik bileşikler akciğerden atılım sırasında ağız kokusuna neden olur.Sigara tüketimini azaltın. Sigara ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna neden olur; aynı zamanda dişeti hastalıklarına zemin hazırlar.

Gece uyurken hareketli protezlerinizi çıkarıp temizleyin ve sabah protezlerinizi tekrar takın.

Eski köprü ve diş protezlerinizi yeniletin ve tedaviniz için Ramazan ayının bitmesini beklemeyin.

Bol su tüketimi etkisini kırar

İftarda ve sahurda bol bol su tüketin.Domates, kereviz, pırasa, maydanoz, elma gibi su içeriği bol olan sebze ve meyveleri tüketin.Lokmaları iyi çiğneyin. Bu sayede yedikleriniz tükürükle iyice karışarak ağızda yemek kalma ihtimali azalacaktır.Geceleri burnunuz tıkalı uyumayın. Burun tıkanıklığı, ağızdan nefes aldığınız için ağız ve boğaz kuruluğuna neden olarak bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.