Ragnar Lothbrok



Viking savaşçısı Ragnar Lothbrok... Ragnar Lothbrok kimdir? İşte Ragnar Lothbrok'un biyografisi

Ragnar Lothbrok, tanınan bir Viking kahramanıdır. Başarılı bir komutan olan Ragnar, Fransa ve İngiltere içlerine başarılı seferler düzenlemiştir ve hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur.

Odin'in soyundan geldiğini öne süren Ragnar, ünlü kadın savaşçılardan Lagertha ve Aslaug ile dünya evine girmiştir. Sagalarda oğulları İvar ve Björn'ün şöhretinin gerisinde kalacağı korkusunun olduğu yazılır.

Fransa'da nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölgeyi yağmalamayı başarmıştır. Çok hareketli olduğundan güçlü Frank süvarisinin istediği meydan muharebelerinden kaçınmış, beklenmedik seferlere girişmiştir. 9. yüzyılda çok sayıda muharebeden galip çıktıktan sonra İngiltere'de kral Aella'ya esir düşmüş ve yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülmüştür.

Sagalara konu olan Ragnar Lothbrok'un birden fazla tarihsel kişiliği kapsadığı düşünülmektedir. Gerçekteki Ragnar'a benzetilenlerden bir tanesi olan Vikingli korsan ve savaşçı Ragnar özellikle Fransa'ya saldırmakla ün yapmıştır. Hristiyan şehirlerine saldırırken kullandığı en önemli taktik kentteki tüm savaşçıların kilisede ayinde olduğu pazar günlerini saldırı için seçmesidir. Genellikle yüklü bir kefalet sonrasında kurbanlarını serbest bırakır, aynı yere sürekli olarak saldırarak zenginlikleri talan ederdi.

Fransa - 845 senesinde Ragnar güneye doğru yola çıkar. 120 gemi ve yaklaşık 5 bin Viking savaşçısıyla Sen Nehri'nden başlayarak Karolenj İmparatorluğu'nun Fransa Krallığı içindeki batı sahillerini yağmalar. Fransa'nın içlerine giren Vikingler Paris'i ele geçirir. Fransa kralı Dazlak Karl, Ragnar'a şehre zarar vermemesi için yüklü bir danegeld fidye ücreti öder. İlginç bir şekilde, sefere katılan çok sayıda Viking savaşçısının yolculuk sırasında, Ragnar'ın da seferden hemen sonra öldüğü aktarılmaktadır. Paris'ten sonra Vikingler Fransa'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemiş ve Franklar tarafından uzun süre topraklardan atılamamışlardır. Sonraki dönemde Vikingler Rouen şehrini yerle bir edeceklerdir. Bölgeye yerleşen Vikingler'e kuzeyliler anlamında Nordmenn, Northmen, Norsemen denecektir. Tarihteki Normanlar buradan gelmektedir. Yerleştikleri bölgeye Normandiya denilmiştir.

İngiltere - Tüm kaynaklar Lothbrok'un İngiltere'de öldüğü konusunda hemfikirdir. Ragnar'ın hangi koşullarda Northumbria kralı Aella'nın eline düştüğü bilinmemektedir. Ragnar'ın ölüm tarihi 840 veya 865 olarak verilir. Sonrasında Ragnar'ın oğulları babalarının intikamını almak için İngiltere'ye sefer düzenlemiştir.

Ragnar'ın ölümünden sonra İvar, babasının intikamını almak üzere İngiltere'ye giderek toprakları yağmalamış ve kral Aella'yı savaşta yenerek esir almıştır. Aella, çok azap verici bir işkence olan ''Kan Kartalı'' ile öldürülmüştür. Büyük bir orduyla ilerleyen Vikingler Bardney, Croyland ve Medeshampstede manastırlarına saldırırarak buradaki rahipleri öldürürler. Sefer sırasında Doğu Anglia Kralı Edmund yakalanır ve öldürülür. Bu çarpışmalar Büyük Alfred dönemindeki Anglosaksonlar ile Vikingler arasındaki savaşların başlangıcı sayılır.

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