'Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak'

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Kocaeli’de katıldığı sandık müşahitleri toplantısında yaptığı konuşmada, “Yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, “Yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır” dedi.

Fatih Erbakan, dün Kocaeli'nde katıldığı sandık müşahitleri toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kocaeli Kongre Merkezinde coşkulu bir kalabalığa hitap eden Fatih Erbakan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 30 milyon vatandaşın sosyal yardımlara muhtaç olduğunu, 1,2 milyon ailenin temel tüketim maddeleri temin edecek maddi imkanlarının dahi bulunmadığını belirtti.

“Kaynaklar İmtiyazlı Müteahhitlere Akıyor”

Erbakan konuşmasına şu şekilde devam etti:

Üç gider kaleminden dolayı millete kaynak kalmıyor. İlk gider faiz gideri. İkincisi imtiyazlı patronlara aktarılan kaynaklar. Üçüncüsü de lüks ve şatafat gideri. Bu gider kalemleri dolayısı ile kalp pili takılacak vatandaşa kaynak kalmıyor. İşçimize, memurumuza ve emeklimize para kalmıyor. Hükümet her yirmi dört saatte, iki yüz kırk bin asgari ücretlinin maaşına denk gelen parayı faiz borcu olarak ödüyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlara verecek 26 milyar lirayı bulamayan hükümet, her yıl bu paranın on katını borç faizi olarak ödüyor. Beş tane imtiyazlı patrona 128 defa vergi affı çıkarıldı, Van oto sanayideki ustanın vergi borcu faizi ile alınıyor. Beş patron ekonominin uzay boşluğu gibi, bütün ülkeyi yutsa yine de doymuyor.”

“Anket Firmaları Oylarımızı

Kararsızlara Yazıyor

Anket firmalarının Yeniden Refah Partimize ve kendisine karşı karartma uyguladığını söyleyen Fatih Erbakan, Millî Görüş'e geçmişte de aynı oyunların oynandığını, daha önce olduğu gibi bizim de sandıkta büyük sürprize imza atacağımızı belirtti.



Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü, “Anket şirketleri bize verilen oyları kararsız oylar olarak yazıyor. Onlarca partilimizin Genel Başkan yardımcılarımızın başına gelen olaylar bunlar... Hepimizin bildiği tanıdığı anket firmaları arıyor diyorlar ki, ‘Yeniden Refah Partisi seçeneklerin arasında yok. Biz sizi kararsızlara yazacağız'. Biz de bu kararsızların sayısı neden her ankette yüzde 20 yüzde 30 çıkıyor diyoruz. Meğerse içinde hep Yeniden Refah'ın oyları varmış. En güvenilir, en sağlıklı anketi bizler Genel Başkan yardımcılarımız, teşkilatlarımız Anadolu'yu karış karış gezerek yapıyoruz. Ve biz Anadolu'yu gezdiğimizde İktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki; yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.