İmamoğlu: Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir

Pendik’teki Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, 'Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, konuşmasına, "Cemevlerine girdiğimde, toplumumuzun duyguları, vatanseverliği, milletine ve memleketine bağlılığı beni her daim etkilemiştir" dedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tüm gelenekler, görenekler milletimizin bir bütün haline gelmesini sağlıyor. Yani biz, hep birlikte Türk milletiyiz. Hep birlikte geleceğe en güzel duygularla, en umutlu duygularla bakabiliyoruz. Bu bağlamda, Alevi vatandaşlarımızın güzel buluşmalarında, ama Muharrem ayındaki yas döneminde, matem döneminde, ama en coşkulu anlarında, ama acılı anlarında bir arada olmanın bana kattığı gücü ve kuvveti tarif edemem.

Başka bir kavram yüklemeksizin, başka bir kavramı virgüllü, noktalı anlatmaya gayret etmeksizin her yerde söyledim, her zaman söyledim, bugün de söylüyorum: Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de her inanca hizmet etmek zorunda olan kamu kurumları olmak üzere ve her vatandaşımızın duygularına değer veren, inançlarına hizmet etmeyi kendine prensip etmiş yöneticiler olarak, kayıtsız şartsız cemevlerimizin ihtiyaçlarına ya da bir bölgede ihtiyaç olunan cemevlerine her türlü katkıyı, desteği vermekle yükümlüyüz."

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı saldırılar yapılmıştı. Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran Ahmet Ozan K.'yı azmettirenler hâlâ bulunamazken, saldırganın ilk ifadesinde, 'İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi' demişti.