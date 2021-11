Demirtaş'tan helalleşme açıklaması: Ekonomik krizden çıkışın anahtarı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'helalleşme' tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'e 'helalleşme' yazısı yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek veren Demirtaş, bu tartışmanın ekonomik kriz tartışmasını gölgelemediğini dile getirdi.

"Helalleşme konusu demokratikleşme, toplumsal barış ve adaletle bire bir bağlantılı olduğundan ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biridir" iddiasında bulunan Demirtaş, "Gerçi helalleşme tartışması henüz çok yeni, bu konu uzun süre, hatta özellikle de seçimden sonra gündemde kalacaktır. Konunun kamuoyunda uyandırdığı ilgi ve yarattığı hararetli tartışmalardan da anlaşıldığı üzere halkın böyle bir beklentisi ve haklı bir talebi var" dedi.

Demirtaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Helalleşme konusunun olgunlaşması, yerli yerine oturması ve ileride kurumsal, sistematik bir yüzleşme sürecine dönüşmesi için bu tartışmayı sürdürmekte fayda var. Aynı şekilde, iyi niyetli tüm eleştiri ve önerileri de sabırla dinleyip not etmek gerekir. Bu topraklarda derin yaraları olan on milyonlarca insan var ve haklı olarak her biri kendi acılarıyla yüzleşilmesini bekliyor, istiyor. Bunların her birine ayırımsız saygı durmak ve onları dikkate almak gerekir."

