CHP ve İYİ Parti arasında ipler geriliyor: ''Kimmiş bana had bildirecek!''

'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Gürsel Tekin, 'Kimse bana had bildiremez. Sayın Akşener'e olan saygımdan ses çıkarmıyorum' dedi.

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan CHP'li Gürsel Tekin, gelen eleştiriler sonrasında yeni bir açıklama yaptı.

"Ben bir başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum" diyen Tekin, "Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Akşener'e olan saygımdan sesimi çıkarmıyorum. Ne demektir had bildirmek, kim bana had bildirecek. Bana tek had bildirecek var, o da CHP'nin Genel Başkanı'dır. Arkasını, önünü kesiyorsunuz. Siz az çok beni tanırsınız, ben bu lafları kaldıracak bir insan değilim ama dediğim gibi ben Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı bu işi kapatmak istiyorum. 6'lı masayı ya da Millet İttifakı'nı enfekte edecek, onu rahatsız edecek hiçbir cümle yok" ifadesini kullandı.

Tekin "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" şeklindeki soruya, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" yanıtını vermişti. .