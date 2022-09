Babacan’dan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına cevap

Önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan büyük seçim için partiler sahaya inmeye başladı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Siirt’te miting yaptı. Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmaması ile ilgili yorumda bulundu. İşte detaylar…

Seçime az bir süre kala siyasi partiler mitinglerine başladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin dördüncü mitingini Siirt'te gerçekleştirdi. Babacan, mitingin ardından gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Babacan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması olarak değerlendirilen ve adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da sosyal medyadan destek verdiği "yanımda mısınız?" çıkışı soruldu.

"Parti içine verdiği bir mesaj olarak okuduk"

Kulislerde DEVA'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı bilgisi dolaşırken Babacan, bu çıkışı parti içine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

“Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içine verdiği bir mesaj olarak okuduk son sözlerini. Her partinin adaylıkla alakalı bir iç değerlendirme süreci olabilir. Her partinin adaylıkla alakalı bir dış iletişimi de söz konusu olabilir. Her partinin kendi bileceği iş.

"Altılı masanın gündeminde bu konu yok"

Ama biliyorsunuz bu işlerde; bir, her partinin münferit gündemi vardır, bir de altılı masanın gündemi vardır. Altılı masanın gündeminde bu konu yok. Seçim takvimi yaklaşana kadar da olmayacak, karar almış durumdayız."

