Abdurrahman Dilipak: Bir kısım 'gemisini kurtaran kaptan' havasında

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Siyasetçisinin, bürokratının, profesörünün, gazetecisinin, STK yöneticisinin, işadamının akli ve ahlaki seviyesi ortada. Hayır Türkiye bu seviye ile bir yere gidemez. Böyle kalabalıkları herkes güdüler.” düşüncesini dile getirdi.

Birilerinin hakkında soruşturma açılmasından ve işten atılmaktan korktuğu kadar Allah'tan korkmadığını yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Kaset ve dosya savaşlarındaki iddialarla, her seviyede, her yerde, her kesimde, sizin şahit olduğunuz ya da ciddiye aldığınız iddialarla ilgili yaşanan gerçekleri bir arada düşünün bakalım sonuç ne çıkıyor. İlginç! Birilerinin bu olaylardan hiç haberi yok. Daha doğrusu dünyadan haberi yok. Hiç kimse dünyada olup-biten şeyleri görmezden, duymazdan bilmezden gelme hakkına sahip değildir.

Bir kısmı ‘gemisini kurtaran kaptan' havasında, madem alem böyle, ben de kazanan tarafta olurum, ben de yaparım..

Hakka-adalete bakmıyor. “Bana dokunmayan bin yaşasın” havasında. Herkes yapıyorsa o niye yapmasın..

Hani ‘Haksızlıklar karşısında susan dilsiz Şeytan'dı.”

“Bilgisayar terazisinde din ve ahlak tartıyoruz” diyen Dilipak, şöyle devam etti:

Sanırım bazı şeyler üzerinde yeniden düşünmemiz gerek.

Kaç Müslüman Kur'an-ı Kerim'in manasını okudu?

Ya da bir mealden daha kalın kaç roman okudu bir lise talebesi lise sürecinde! Ya da iş sahibi biri dünyadaki evimiz için kaç para harcadı ve ahirete yatırımımız ne kadar.

İnanın, okusalar da anlamazlar zaten ya da o haram paralarla ne Hacca gidilir, ne de kurban kesilir. 300-500 kelime ile Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. 11 yaşındaki çocuk aklı ile pazardan doğru düzgün alışveriş de yapılmaz. Onlar papağan gibi ezberler ve tekrarlar, sınıf geçer. Okumak ya da bilmek ile anlamak aynı şey değil. Onu yapmak, yaşamak ayrı bir sorumluluk gerektirir.

Ah şu insanoğlu! Ne kadar cahil, ne kadar zalim ve ne kadar da kibirli! Siyasiler ne kadar kendini beğenmiş. Partiler kendi kadrosundakileri “Peygamber ahlakı” ile kıyaslıyor, karşısındaki partiyi ise Yezid'le kıyaslıyor. En büyük sorunlardan biri de bu. “ .