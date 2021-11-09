TOGG’dan sonra sıra uçan arabada

Gemlik’te yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen yerli ve milli aracımız TOGG’un tesislerinde üretimin Ağustos 2022’de başlaması planlanırken, uçan otomobilin ilk adımı olacak hava taksi için de projelendirme çalışmalarına hız verildi.

TİMETÜRK

Yapılan araştırmalara göre şu anda dünya genelinde 400'e yakın uçan (hava) taksi projesi üzerinde çalışma yürütülüyor. Bunların büyük bir kısmı projenin yürütüldüğü ülkenin hükümetleri tarafından destekleniyor. Türkiye özelinde ise üç projenin öne çıktığı görülmekte. Bunlar sırasıyla Bayraktar'ın Cezeri, MEF Üniversitesi'nin Kumru ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin 'Esinti' olarak bilinmekte. Bu projelerden birisi olan ve elektrikle çalışan Cezeri'nin 6500 fit (1981 metre) yüksekliğe kadar çıkması planlanırken, 80 km menzili ve saatteki hızı da 100 km olması yönünde bir hedef söz konusu. Aynı şekilde Turkish Technic (THY Teknik) şirketinin geliştirdiği Esinti adlı uçan taksi 4,1 metreye, 4,6 metre boyutlarında tasarlanmış olup, 80 kg kapasite ile tek yolcu taşıyacak.

Saatteki hızı 115 km olacak şekilde projelendirilen hava taksinin ilk etapta 48,4 km menzile uçması için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Uçuş yüksekliği bin metre olması planlanan MEF Üniversitesi'nin uçan aracı Kumru'nun ise menzili 50 km olacak. Bu aracında Cumhuriyetin 100'ncü yılında resmî olarak uçurulması planlanıyor.

Global bazı otomotiv şirketlerinin ajandasında da yer alan benzer projenin iştahını kabartan haliyle Türkiye'de gündemde olmasını ilgili bakanlıklar da destekliyor. Benzer bir projenin TOGG'un ilk üretiminin ardından daha somut bir şekilde gündeme gelmesi bekleniyor.

Bugüne kadar Airbus, Toyata, Hyundai ve Uber gibi büyük şirketler, insanları uçan taksilerle gökyüzünde yolculuk yaptıracaklarına dair vaatlerde bulunmuştu. Ancak NASA'nın hepsinden önce böyle bir projeyi devreye alabileceği ihtimali yüksek görünüyor. Sonuçta sıraladığımız firmaların hepsi de 20 yıl içinde büyüklüğü 1.5 trilyon doları bulacak pazardan pay almak için çalışmalarını gizlilik içerisinde yürütüyor.

Projenin devreye girmesiyle birlikte ülkelerin seyahat güzergahlarıyla ilgili planları da uygulanmaya başlanacak. Örneğin, önümüzdeki birkaç yıl içinde İtalya'nın Roma, Venedik ile Fransa'nın Nice şehrine hava taksiler için altyapı tesisleri yapılacak. İkili işbirlikleri de bir bir devreye giriyor. Bunlar arasında UBER ile HYUNDAİ işbirliği öne çıkıyor. Ayrıca ABD'de Joby Aviation şirketinin yanı sıra Airbus da üç yıl içinde ticari odaklı girişimlerini sonuçlandırmayı hedefliyor. Japonya ve Almanya da aynı yarışta yer alan ülkelerin başında geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.