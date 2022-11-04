Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fabrika açılışı ve seri üretim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Avrupa'nın ilk doğuştan elektrikli otomobili olma özelliğini taşıyan Togg aynı zamanda tüketim konusunda da oldukça tasarruflu. Yerli otomobili almak isteyenler Togg bataryası ne kadara dolar? Togg kilometrede kaç kuruş yakar? Togg 100 km'de ne kadar, kaç TL elektrik harcar? gibi sorulara yanıt araştırıyor. Togg'un elektrik tüketim değerlerine göre ilk hesaplamalar geldi. İşte Togg elektrik tüketim oranları...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg seri üretime başladı. Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkması bekleniyor. Togg fabrikasında bir yandan üretim devam ederken bir yandan da AR-Ge çalışmaları yapılıyor. Bilindiği üzere elektrikli otomobillerin en önemli aksamları bataryalarıdır. Togg bataryası ne kadara dolar? Togg kilometrede kaç kuruş yakar? Togg 100 km'de ne kadar, kaç TL elektrik harcar? soruları ise yerli otomobili almak isteyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Togg bataryası ne kadara dolar?

Verimli bataryalar hem otomobilin menzilini artırıyor hem de elektrik tasarrufu sağlıyor. Togg'da 90 kWh'lık batarya kullanılacağı tahmin ediliyor. 90 kWh'lık batarya ile Togg'un ne kadar elektrik harcadığı, ne kadar yaktığı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Togg'un bataryası bu anlamda kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Zira içten yanlamlı araçlar ile kıyaslandığında Togg'un harcadığı elektriğin TL olarak maliyeti benzin ve dizele göre yüzde 50 daha ucuz olacak.

Togg kilometrede kaç kuruş yakar?

Togg'un kilometrede ne kadar yaktığı da merak konusu. Araçların en belirgin özellikleri kilometrede kaç kuruş yaktıklarıdır. Togg'da ise kilometrede sadece 40-45 kuruş arasında elektrilk yakacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 Mart ayında elektrik faturalarına yeni zamların gelmesi de kaçınılmaz. İlerleyen günlerde bu oranlar yukarı yönlü revize edilebilir.

Togg 100 km'de ne kadar, kaç TL elektrik harcar?

Togg'un Gemlik Tesisi'nde seri üretim başlandı. Togg'un 2023 Mart ayında resmi satışlarına başlanacağı duyuruldu. Elektrikli otomobillerin en temel özellikleri ekonomik olmalaıdır. TOGG 500 km'lik 90 kWh'lık bataryaya sahip olacak. Bu bataraya evden şarj edilmesi halinde 235 liraya dolacak. 100 kilometrede evden şarj ile Togg'un harcadığı elektrik ise 40-45 TL civarı olacak. Bu oran yolun durumu ve hava durumuna göre değişebilir. Elektrikli otomobiller sıcak ve soğuk havalarda farklı yakıt tüketimi performansı gösterirler. Togg'un işyerinden şarj edlmesi maliyeti ise 400 TL civarında.

Togg bataryası elektrik istasyonlarında ne kadara dolar?

Togg'un DC istasyonlardaki dolum maliyeti ise kWh başına güncel tarife olan 7,7 lirayla 693 liraya çıkacak. 4 saati bulan AC (22 kWh-normal şarj) dolumun maliyeti ise kilovat başına güncel fiyatı 6,5 lira. Böylece 90 kWh'lık Togg'un AC şarjla bataryanın tamamı 585 liraya dolacak. Togg, hızlı şarjda ise benzinli bir araca göre yüzde 25'e daha az masraf çıkaracak.

Togg yakıt tüketimi nasıl hjesaplanır?

Elektrikli otomobillerin yakıt tüketimini hesaplama oldukça kolaydır. Bataryanın kapasitesi, aracın o batarya ile ne kadar yol gittiği bilgisine öncelikle sahip olmamız gerekiyor. Togg'un bataryası 90 kWh olacak ve bu batarya ile yaklaşık olarak 500 km yol gidecek. Elektrikli otomobiller 100 KM'de ortalama 18 elektrik harcıyor. Şu anda elektriğin KW/saati evler için 1,98 TL. Togg'un 18x1,98=35.64 TL 100 km'de elektrik tüketimi olur.