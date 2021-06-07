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Elon Musk, yeni aracı Model S Plaid Plus'ın iptal edildiğini açıkladı

Elon Musk dün yeni bir twet paylaşarak Tesla Model S Plaid Plus'ın üretilmeyeceğini açıkladı. Model S Plaid Plus neden üretilmeyecek? İşte detaylar

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Google News - Timeturk
07.06.2021 11:54:57
Elon Musk, yeni aracı Model S Plaid Plus'ın iptal edildiğini açıkladı

21. yüzyılın en başarılı ve en tuhaf iş insanlarından biri olan Elon Musk, dün gece yeni bir tweet paylaştı ve hayranlarına bir kez daha 'Ne diyor bu adam?' dedirtti. Tweetine 'Tesla Plaid Plus'ın iptal edildiğini söyleyerek başlayan Elon Musk,  söz konusu 'iptal' kararına gerekçe olarak ise baz model olan Plaid'in zaten çok iyi olmasını gösterdi.En azından Tesla'nın açıklamalarına göre Model S Plaid, şu ana kadar piyasaya sürülmüş en 'performanslı' seri üretim otomobillerinden biri olacak. 320 km/s maksimum hıza sahip olacağı söylenen Model S Plaid'in 630 ila 660 kilometre arasında bir menzil sunacak.  

Plaid zaten çok iyi

Ekran Alıntısı_9

Elon Musk'ın "Plaid Plus iptal edildi" açıklamasının ne kadar gerçekçi olduğu şu an için bilinmiyor. Şirket, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle Plaid Plus modelini gerçekten de iptal etmiş olabileceği gibi baz Plaid modeli için güven vermek istiyor da olabilir. Elon Musk, kısa süre önce yapmış olduğu açıklamalar ile Tesla'nın da mikroçip kıtlığından etkilendiğini ve kısa vadede en büyük sorunlarının bu olduğunu itiraf etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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