2021 LGS soru kitapçığı indir PDF | LGS sınavı (sayısal-sözel) soru ve cevapları indir

2021 LGS soru kitapçığı indir | LGS sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci sınavın bitmesiyle LGS soru ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile kaç doğru kaç yanlış yaptığını öğrenmek isteyen öğrenciler LGS sınavı (sayısal-sözel) soru ve cevapları indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. MEB LGS sınavı bitiminden saatler sonra 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. İşte 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı indirme seçenekleri.

2021 LGS soru kitapçığı indir | LGS sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci sınavın bitmesiyle LGS soru ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile kaç doğru kaç yanlış yaptığını öğrenmek isteyen öğrenciler LGS sınavı (sayısal-sözel) soru ve cevapları indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. MEB LGS sınavı bitiminden saatler sonra 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. İşte 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı indirme seçenekleri.

LGS puanına göre alım yapan liselere giröek için milyonlarca öğrenci LGS sınavında ter döktü. LGS sınavının bitimiyle öğrenciler 2021 LGS LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekledi. Sınavda kaç doğru kaç yanlış yaptımını merak eden öğrenciler 2021 LGS soru kitapçığı indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. MEB 2021 LGS soru ve cevaplarını kısa süre sonra yayımladı. İşte 2021 LGS sınavı (sayısal-sözel) soru ve cevapları...

1.2 MİLYON ADAY KATILDI

Bu sene yapılan LGS sınavına 1.2 milyon öğrenci katıldı. Sınav korona virüs tedbirleri kapsamında iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınavın ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını ar aştırmaya başladı. MEB soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021 LGS sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2 BİN 60 LİSEYE YERLEŞTİRME YAPILACAK

Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

174 BİN 160 ÖĞRENCİ ALINACAK

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sına

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