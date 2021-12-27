Araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el alırken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi alınacak aracın daha önce herhangi bir trafik kazası geçirip geçirmediği veya hasar kaydının olup olmadığıdır. Çünkü alınacak aracın hasarı varsa bu durum aracın piyasa değerini düşürür. Peki, araç hasar sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

İkinci el araç almadan önce yapılması gereken o aracın hasar sorgulamasını yapmaktır. Hasar sorgulaması yapılmadan alınan araçlar, hem piyasa değeri üstünde alıp zarar etmenize hem de kronik arızası olan bir araçla uğraşmanıza yol açar. Araç alacak kişiler, araç hasar sorgulamasının nasıl yapıldığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Araç hasar kaydı nasıl sorgulanır?

SMS ile araç hasarını sorgulama: Plaka ile sorgulama yapmak için araç plakasını bitişik halde yazıp, ‘'5664'' numarasına mesaj gönderin. Bu işlem ile araç plakası değişmiş olsa dahi eski hasar bilgileri hakkında detayları size mesajla bildiriyor. Ayrıca araçta değişen parça olup olmadığını öğrenmek için mesaj metnine PARÇA bir boşluk bırakıp plaka numarası yazıp 5664'e SMS gönderin. Bu sorgulama işlemi için alınan SMS ücreti ise 9 TL'dir.

E-devletten araç hasarını sorgulama:

İnternet veya uygulama üzerinden https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine, T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle giriş yapın. Yeni açılan ekranın sağ üst köşesindeki ‘'E-Hizmetler'' sekmesine tıklayıp, sıralanan liste üzerinden ‘'Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'' başlığını seçin. Bu adımları izleyerek ekrana gelen yeni liste üzerinden ‘'Trafik Poliçe ve Hasar Bilgisi Sorgulama'' işlem başlığına tıklayın. Son olarak açılan yeni pencere boşluğuna plaka numarası yazılıp, ‘'sorgula'' kutucuğuna tıklanır.

Çağrı merkezi ile araç hasar kaydı sorgulama: Alo Hasar Çağrı Merkezi 11890 arayarak araç hasar sorgulamasını yaptırabilirsiniz. Görüşme esnasında bir takım bilgiler sorulacağından dolayı, ilk olarak araç plaka bilgisini ve T.C kimlik numarası hazır edilmelidir. Temsilci bu kapsamda, aracın trafiğe çıkış tarihinden günümüze kadar yaşanan kaza bilgilerini, bu kazalara ilişkin harsları ve değerlerini, tarihlerini aktarır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.