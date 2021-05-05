Osmanlı'nın ilk hastanesi 'Yıldırım Darüşşifası'

Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid tarafından 1397'de yaptırılan 'Yıldırım Darüşşifası', Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak restore edildikten sonra 2001'de Göz Vakfına tahsis edildi. Restorasyonla asli kimliğine dönen 6 yataklı hastanede bir ameliyathane bulunuyor, 6 doktor ve 5 hemşire görev yapıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Osman Seyrek, 620 yılı aşkın bir geçmişe sahip binanın 1700'lerin sonlarına kadar sağlık hizmetleri için kullanıldığını söyledi. Tarihi binada 20 hasta odası, girişin iki yanında hasta bekleme ve başvuru yerleri bulunuyor. Darüşşifanın diğer ucunda yer alan büyük kubbeli yapının ise eskiden mescit olarak kullanıldığı belirlendi. Dönemin kayıtlarında, Osmanlı zamanında hastalara ücretsiz hizmet verildiği, bir tıp okulu olarak işlev gördüğü, ameliyatlar ve çeşitli tedaviler uygulandığı yazıyor.