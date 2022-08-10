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Nihat Genç, Çanakkale şehitlerinin huzurunda küfretti

Türkçü gelenekten gelen gazeteci Nihat Genç, Ümit Özdağ ile birlikte Çanakkale'de yaptığı konuşmada tepki çeken ifadelerde bulundu. İşte Genç'in açıklamaları...

2022-08-10 13:08:32

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Çanakkale'de konuşma yapan Gazeteci Nihat Genç, yaptığı konuşmada hakaretler savurdu.

Çanakkale şehitlerinin huzurunda "Hangi kızı öpeceğime ben karar veririm" diyen Genç'in küfürlü konuşması dikkat çekti.

"G..ünüz yiyorsa..."

Şehitlerin varlığını unutarak politik konuşma yapan Nihat Genç, kendisini dinleyen bir grup tarafından alkışlanınca

hızını alamayarak "G..ünüz yiyorsa...", "Dünyaya Menzil'in ..... öpmeye mi geldim?"

diyerek hakaretlerine devam etti.

Bu konuşmanın bir destan yazılan Çanakkale'de, şehitlerin huzurunda gerçekleşmesi dikkat çeken bir unsur oldu.

Nihat Genç kimdir?

1956'da Trabzon'da doğan Nihat Genç, liseye kadar doğduğu yerde eğitim aldı. Liseden mezun olan Genç, İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nde kayıt yaptırdı, ancak siyasi sebeplerden ötürü bu okuldan mezun olamadı.

Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'nda üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Kültür ve Sağlık Bakanlığı'nda dokuz yıl memuriyet yaptı. 1992'den sonra memurluğu bırakarak yazarlığa odaklandı.

Gençlik yıllarında, çeşitli dergilerde teknik eleman olarak görev yaptıktan sonra, Leman dergisinde yazarlık yapmaya başladı. Nihat Genç "Dün korkusu" adlı ilk kitabını, 1989 yılında çıkarttı. Eserlerinde ve yazdığı çeşitli yazılarında hakaretler kullanması nedeniyle bir çok kesimden tepki aldı.

Edebiyat yazılarının yanı sıra, kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazısı yazarak gazetecilik de yapmış olan Genç, Skytürk adlı T.V. kanalında, 2007-2008 yılları arasında Serdar Akinan ile beraber Ne Var Ne Yok adlı T.V. programını sundu. Bu programın 2008 yılında sona ermesi ile beraber, Avrasya T.V.'de 18 Ekim 2008 tarihinde Lale Şıvgın ile ,"Nihat Genç ile Veryansın" programını yapmaya başladı.

2012 yılında Halk TV'de “Nihat Genç Konuşuyor” adlı programını ve 2013 yılında Ulusal Kanal televizyonunda “Nihat Gençi İle Veryansın” programını yapmaya başladı.

 

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