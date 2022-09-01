Musa Eroğlu’dan Hazreti Ali’ye saygısızlık!

Türkücü Musa Eroğlu, Hazreti Ali’nin kılıcı ile ilgili söylenen sözlerle dalga geçerek “G*tüne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi” diyerek tepki topladı.

İslam aleminin saygıyla andığı, Hazreti Peygamber'in damadı ve 4. Halife olan Hazreti Ali hakkında saygısızca konuşan Musa Eroğlu, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

“Gel de buna inan!”

Hazreti Ali'nin kılıcı zülfikar ile ilgili söylentiler ile bir arkadaş meclisinde dalga geçen türkücü Musa Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın.”