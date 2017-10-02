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'MTV zammı makul bir rakama çekilecek'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılması planlanan yüzde 40'lık artışa ilişkin, 'Bakanlar Kurulumuz, MTV'nin kan

'MTV zammı makul bir rakama çekilecek'
02.10.2017 21:16:38
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılması planlanan yüzde 40'lık artışa ilişkin, "Bakanlar Kurulumuz, MTV'nin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı, makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Las Vegas'taki saldırıya ilişkin konuşan Bozdağ, "Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz. ABD'nin üzüntülerini, acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu menfur ve korkunç saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. ABD dahil dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine korkunç ve menfur saldırının bundan sonra olmamasını temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle saldırıların hiçbir yerde olmamasını arzu ediyor ve her türlü şiddet karşısında dayanışma içinde olmaya bundan sonra da devam edecektir. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu da hükümetimizin yakından takip ettiği bir konudur. Şu ana karar ABD yetkilileri hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerine ilişkin açıklama yapmadığından net bilgi imkanımız yok, ancak bu konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da bir apartmanda meydana gelen yangına ilişkin de Bozdağ, "3 yavrumuzun hayatını kaybettiği olaydır. Bu olayda 5 kişi hayatını kaybetmiştir, 4 vatandaşımız hala yaralıdır. Bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğuna dair bilgiler aldık. Hala yaralı olduğunu ifade etti. Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin, bu saldırıyı da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu saldırıyı da, bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı da, kundaklamayı da şiddetle kınıyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden kundaklamaya karışan kişilerin tespiti, yakalanmasını, yargıya teslim edilmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan bu hastalıklara k arşı hepimizin birlikte hareket etmesi gerektiğini yaşadığımız bu hadiseler göstermektedir" dedi.

Bakanlar Kurulunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Irak'taki gelişmelere ilişkin sunum yaptığını belirten Bozdağ, enine boyuna konunun Bakanlar Kurulunda müzakere edildiğini ifade etti. Bozdağ, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından hükümetin önceliklerinin de ele alındığını dile getirdi.

Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. MTV'de yapılması planlanan yüzde 40'lık artışın sorulması üzerine Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın dün Meclis resepsiyonunda yaptığı değerlendirme oldu. Ayrıca, bu konuya ilişkin çok farklı kesimlerden değerlendirmeler yansıdı. Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz, MTV'nin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı, makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Bey'e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yaptığı gayrimeşru referandum ve Irak'a bir operasyon yapılacağı iddialarının sorulması üzerine Bozdağ, "IKBY'nin referandum kararına göre atılacak adımlar Irak ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İran ile bu süreçte işbirliğine de önem veriyoruz. Attığımız her adımı işbirliği içinde attığımızı özellikle ifade etmek isterim. Tabii Türk askerinin Kuzey Irak bölgesine veya başka yerlere gireceğine dair birtakım haberler bazı yerlerde yapılıyor ama bunların tamamı yorumdan ve değerlendirmeden ibarettir. Bu gibi hususlar davulla zurnayla olmaz. Türkiye, aklı selim ile hareket edecektir, sakin bir biçimde hareket edecektir" dedi.

İstanbul Ataşehir'de bir kadına yapılan saldırıya ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Saldırı nasıl izah edilebilir bilemiyorum ama bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye insan demeye insan olarak utanıyorum. Çünkü, insanlıktan azıcık nasibini alan birisinin böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Belli ki bu saldırgan, iyi bir aile terbiyesi alamamış, okuduğu okulun, gittiği üniversitenin kendisine hiçbir faydası olmamış. Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Çok net olarak ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

TEOG'un kaldırılmasının ardından yapılması planlanan yeni düzenlemenin Bakanlar Kuruluna gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Yeni uygulanacak yönteme dair Milli Eğitim Bakanlığı detaylı bir çalışmayı yürütmektedir. Konunun uzmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kuruluna bugün bu konu sunulmadı. Önümüzdeki Bakanlar Kuruluna muhtemelen tamamlandığında sunulacaktır" dedi.

Gündemdeki önemli konularla alakalı olarak hükümetin zaman zaman TBMM'yi bilgilendirebileceğini belirten Bozdağ, "Ülkemizi ilgilendiren önemli konularla ilgil hükümet zaman zaman TBMM'yi bilgilendirir. (Irak) Bu konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılmadı. Tezkere görüşmelerinde Sayın Bakanımız bir bilgilendirme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Perşembe günü Sayın Devlet Bahçeli ile görüşecek. Orada da bir bilgilendirme yapılacak. Meclisimizin ayrıca bilgilendirilmesi hususunu hükümetimiz değerlendirecektir " şeklinde konuştu.

(Enise Vural /İHA)

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