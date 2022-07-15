Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yeni asgari ücretle birlikte değişti

DESTEK GERİ GELDİ, PEKİ NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ücrette yapılan artışın ardından işverenleri desteklemek üzere asgari ücret desteği sağlanmasına karar verilmişti. Bu bakımdan, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2022 yılı Temmuz

- Aralık döneminde de uygulanacak. Asgari ücret desteği tutarı şöyle belirlendi:

- 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL ve altında olan - Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve altında olan

- 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar.