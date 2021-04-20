Milli Eğitim'in kurs planı

Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Peki kursların süre, içerik, nitelik, kayıt ve öncelikleri nasıl belirleniyor?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapıyor. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabiliyor. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabilirken kursların kapsam ve içeriğine dair Milli Eğitim Bakanlığı da bilgilendirmede bulunuyor.

İşte Kurslara dair ayrıntılı soru ve cevapları:

Kurs planlaması nasıl yapılacak?

Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10, 11,12 ve mezun öğrenciler için eylül ayında başlayacak şekilde planlanır. Ayrıca 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır. 15 tatilde kurs yapılıp yapılmayacağını kurum belirler. Resmi tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

Kursların açılış ve kapanışları nasıl yapılıyor?

Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.Ayrıca denetim sonucunda uygun şekilde yapılmayan kurslar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılır.

Kurslardan kimler faydalanır?

Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10 'nın altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

Öğrenciler Ne Zamana Kadar Kursa Kaydolacak ve Nakil İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.meb.gov.tr yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

Kurs süreleri ne kadardır?

Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Kurslar hangi derslerden açılır?

Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

Yaz Dönemi Kurs Seviyeleri Nasıl Olacak?

Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?

Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerince aylık yada dönemlik yapılmaktadır.

Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan “Kurslar” bölümünde yayımlanır.

DYK'larda günlük kurs saatleri nasıldır?

Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10'dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20' den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24'e kadar çıkarılabilir.

Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?

Kadrolu/sözleşmeli ve ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Özel Öğretim Kurumu Olarak Kurs Açma Konusunda Karşılaştığım Sorunlarda Nereye Başvurmalıyım?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kurs Sonu İşlemleri Onaylandıktan Sonra Sisteme Yanlış Girilen Bilgiler Nasıl Düzeltilebilir?

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne konu ile ilgili resmi yazı ile müracaat edilir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü İnceleme Soruşturma sonucunda gerekli yetkiyi kuruma verir. Kurum müdürü işlemi gerçekleştirebilir. Konu ile ilgili yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.

Aktif Kurslarda Eğitici Değişikliği Yapabilir Miyim?

Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.

Kurslara Nasıl Başvuru yapabilirim?

e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz. Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri ve Turizm Eğitim Merkezlerine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.