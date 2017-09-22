Mahmut Özer



Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda elektronik mühendisi olarak çalıştı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak yer aldı.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2005-2010 yılları arasında doçent olarak devam etti.

2010 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü oldu.

İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü Genel Kurul Üyesi'dir.

ÖSYM Başkanlığı'na atandı.

Mahmut Özeri evli ve üç çocuk babasıdır.

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