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Ünlü yönetmen Tarantino en sevdiği kitapları açıkladı

Amerika'lı yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) eserden yararlanarak uyarladığı romanının tanıtımını yaptı. Hayranlarıyla en çok sevdiği kitapları paylaştı.

2 Saat Önce
2021-07-24 18:28:39
Ünlü yönetmen Tarantino en sevdiği kitapları açıkladı

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NME'nin haberine göre The Big Picture isimli podcast programına katılan yönetmen paylaştığı okuma listesinin yanı sıra Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) filmini de romana uyarlamak istediğini söyledi.

Ünlü yönetmen şu ifadeleri kullandı:

Rezervuar Köpekleri romanı fikrini kesinlikle görebiliyorum. Bu gerçekten havalı olabilirdi.

Bir Western fikrim var ve orijinal Western romanının yaklaşık iki bölümünü yazdım.

Tarantino'nun en sevdiği kitaplarsa şu şekilde:

  • 9/30/55 - John Minahan
  • Eyewitness - John Minahan
  • Sinema Müdavimi (The Moviegoer) - Walker Percy
  • The Omen - David Seltzer

Röportaj sırasında Tarantino kendisine ait olmayan filmleri de kitap olarak uyarlamakla ilgilendiğini ifade etti. Yönetmen ayrıca kurgu olmayan ikinci kitabı Cinema Speculation'ın (Sinema Spekülasyonu) tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Tarantino bir sonraki planının Bir Zamanlar… Hollywood'da filmini tiyatroya uyarlamak olduğunu söyledi. Yönetmen şu ifadeleri kullandı:

İster inanın ister inanmayın Bir Zamanlar… Hollywood'da'nın oyun versiyonunu yazıyorum.

Tarantino yakın zamanda Christopher Nolan'ın yönettiği Tenet'in kafasını karıştırdığını söylemişti.

Independent Türkçe, NME, Movieweb

Derleyen: Esra Güngör

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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