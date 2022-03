TYB İstanbul’da Nihat Bengisu için özel program

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Prof. Dr. Nihat Bengisu anısına özel bir program gerçekleştirildi.

Yazarlar, akademisyenler ve Bengisu'nun yakın dostlarının katıldığı program yaklaşık üç saat sürdü.

Programın açılışında konuşan Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı topluma değer katan güzel insanların her asırda olduğunu bu çağda da her şeye rağmen güzel insanların eksilmediğini bunun somut örneklerinden birinin Nihat Bengisu olduğunu belirtti.

VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ

Ömrünü milletine vakfeden şahsiyetlere vefa borcumuz var diyen Bıyıklı bu programlarla bir anlamda vefa borcumuzu ödüyor, onların örnek hayatlarından dersler çıkarıp yeni nesillere aktarıyoruz diye konuştu.

TYB İstanbul Şubesi'nin bu minvalde sayısız programa imza attığını Şubenin vefanın dostluğun kardeşliğin merkezi olduğunu vurgulayan Bıyıklı şöyle konuştu:

Bizler hiçbir zaman ümitsiz olmadık. Ekranlarda bize çürümüş bitmiş bir toplum fotoğrafı sunuyorlar. Bu topraklarda iyiler hiçbir zaman bitmez güzellikler tükenmez.

Öncü şahsiyetler ömürlerini güzellik savaşına ayırmış şahsiyetlerdir. Onların bereketiyle çok güzel çalışmalar olmaktadır. Çirkinliğin sesinin çok çıktığına bakmayın. Güzeller susarak konuşur.

Biz güzele kulak verdiğimizde onları hemen duyarız. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Çünkü yanı başımızdadırlar. Her mahallede her sokakta her şehirde onlardan vardır.

Başkasının derdini kendi derdi gibi yüklenen bu cömert şahsiyetler bulundukları yeri güzelleştirir insanlığa inşirah sunarlar.

ADANMIŞLAR ORDUSU

Farklı meşrepten farklı meslekten olsalar da onların ortak özelliği adanmışlıklarıdır. Adanmanın ne olduğunu herkes anlayamaz. Adanmak varlık kavgasını sürdürmek değil varlıktan geçme sevdasıdır.

Hem vereceksiniz hem vermekten pişmanlık duymayacaksınız. Verirken sizi görenler ibadet ediyor zannedecek. Vermekten ibadet aşkı duyanlara biz adanmışlar diyoruz.

Dünyaya geliş sırrını çözen bu güzel yürekli adamlar çevrelerine sadece vakitlerini nakitlerini sevgilerini muhabbetlerini değil bütün ömürlerini verirler.

O sebeple vefatlarının acısı sadece ailelerinde değil bütün toplumun vicdanında hissedilir.

Onların fedakârlıklarını modern akılla anlamaya kalkmak mümkün değildir. Biriktirmeye sürekli yatırım yapmaya daha ötesi stok yapmaya alışmış modern insan vererek birikim yapılacağını dağıtarak zengin olunacağını pek de anlayabilecek durumda değil.

İşte Nihat Bengisu'nun hayatına baktığımızda yaradılış gayesine uygun örnek bir ömür sürdüğünü görüyoruz.

Hayırlı çalışmalarda öncülük vazifesi üstlenerek bir Müslümanın işte evde sosyal alanda kısacası her nerede olursa olsun nasıl bir incelik içinde olması gerekiyorsa öyle olmuş sağlam duruşlu bir tavır adamının portresi önümüze çıkıyor.

Kendisiyle ilgili hazırlanan kitaba Ensar Ruhlu Muhacir denmiş. Bengisu'yu tam anlamıyla tanımlayan layıkı veçhile anlatan kavramlar özenle seçilmiş.

Şahsını tanımaktan eserlerini okumaktan büyük memnuniyet duyduğumuz muhterem Hocamıza sağlıklı bereketli bir ömür diliyor hizmetlerinin daim olmasını diliyoruz.

Bengisu gibi inşalara şifa sunan şahsiyetlerin milletler için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Allah kendisinde razı olsun.

Nihat Bengisu da adına düzenlen program vesilesiyle TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın nezdinde bütün yönetime teşekkür ettiğini belirterek Allah'ın rızasına uygun bir ömür sürme mücadelesi verdiğini bunun huzurunu mutluluğunu her daim yaşadığını ifade etti.

Program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. .