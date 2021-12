Spotify açıkladı işte 2021’in en çok dinlenen şarkıları

En çok dinlediğimiz şarkıları, sanatçıları, podcast'leri gösteren Spotify Wrapped 2021 yayınlandı. Türkiye'de ve dünyada en çok hangi şarkılar ve sanatçılar dinlendi? Detaylara beraber bakalım...

Eğer 2020 dünyanın altüst olduğu bir yılsa 2021 de dünyada her şeyin tepetaklak olduğunu görmeye alıştığımız bir yıl oldu. Artık “normal” kavramının kapı dışarı olmasıyla birlikte bilinmeyeni kucakladık ve her birimizi eşsiz kılan her şeyin destekçisi olduk. Bizi her an diken üstünde tutan bir dünyada yaşamanın ve dinlemenin milyonlarca garip ve aynı zamanda harika yolu olduğunu gösteren Spotify 2021 Özeti işte bunun bir kutlaması.

Spotify bugün, tam da bundan ilham alarak her yıl olduğu gibi 2021'de de Yılın Özeti kampanyasını başlatıyor ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Aynı zamanda Spotify, dünya genelinde 381 milyondan fazla kullanıcının her birinin 2021 yılına eşlik eden ve böylece geride bıraktığımız yılın en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları ve podcast'lerini ortaya koyan listelerini de açıklıyor.

Peki dünya bu yıl kimleri, neleri dinledi? İşte sonuçlar:

Dünya listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirvenin ilk beşi içinde yer aldı

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı, 9.1 milyardan fazla dinlenmeyle Latin trap ve reggaeton müzik türünün son yıllarda öne çıkan ismi Porto Riko'lu sanatçı Bad Bunny oldu. Bad Bunny'nin bu haberi ilk duyduğunda verdiği tepkiyi BURADAN görebilirsiniz. Bad Bunny'den sonra dünya zirvesini sırasıyla Taylor Swift ve BTS takip etti. Böylece bu senenin dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıları listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirveye adını yazdırdı. Spotify'da 2021 yılında en çok dinlenen şarkılar listesinde 1.1 milyardan fazla dinlenmeyle zirvenin sahibi, Olivia Rodrigo'nun drivers license adlı şarkısı oldu. Zirvenin ilk üç sırasında yer alan diğer şarkılar ise sırasıyla; Lil Nas X'ten MONTERO (Call Me Your Name) ve The Kid LAROI ile Justin Bieber'in birlikte seslendirdikleri STAY oldu. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen albümlerde ise iki kadın sanatçı öne çıktı. Olivia Rodrigo'nun SOUR, Dua Lipa'nın Future Nostalgia albümleri listenin ilk sırasına yerleşirken, bu iki kadını Justin Bieber'ın justice albümü takip etti. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınlarında zirve değişmedi. The Joe Rogan Experience, listenin birinci sırasında yer alırken, Call Her Daddy ve Crime Junkie de listenin iki ve üçüncü sırasına yerleşti.

