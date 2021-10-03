DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Giyilebilir teknoloji nereye koşuyor?
Saçlarınızı keçi sütü sabunuyla yıkayın
İmar Barışı barış getirir mi?
Akdeniz... Cezayir, İsrail denizaltısını uzaklaştırdı
Teknolojinin devleri Nasdaq'da hisseli
Galatasaray'dan Rizespor'a çay paylaşımlı gönderme!
Cilt lekelerini doğal bir maskeyle yok edebilirsiniz
Gani’nin Afganistan’dan nasıl kaçtığı yeni ayrıntılarla ortaya çıktı
Selülittten şikayetçiyseniz at kılı fırçası kullanın
Twitter’dan Taliban Sözcüsüne kısıtlama
İsrail'de aşı pasaportu protestosu; sokağa döküldüler
Fed başkan yardımcısı da ifşa edildi!
Oyuncak ticaretinde Çin'in tekeline karşı OSB hamlesi
AB-Suudi Arabistan iş birliği anlaşması
Karantina süresi kısaltıldı

TIMETURK / KÜLTÜR / Mersinli zanaatkârın udları tüm dünyada çalınıyor

Mersinli zanaatkârın udları tüm dünyada çalınıyor

Mersin'de çocuk yaşlarda başladığı zanaatını 33 yıldır sürdüren Mustafa Madendağ'ın atölyesinde tasarladığı udlar, yurt içi ve dışında ilgi görüyor.

2 Saat Önce
2021-10-03 19:33:35
Mersinli zanaatkârın udları tüm dünyada çalınıyor

Yenişehir ilçesinde oturan 45 yaşındaki Madendağ, henüz 12 yaşındayken ustalarından öğrendiği ut yapımını kendisine ait atölyede sürdürüyor.

thumbs_b_c_e7911832837994f4aff06d6c49cb1373

Ut zanaatkarı Madendağ, AA muhabirine, 33 yılının ut sanatıyla geçtiğini belirterek, "Ut sanatında hem yapım hem de icracılık çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Allah'ın bize vermiş olduğu yetenek sayesinde bugünlere geldik." dedi.

thumbs_b2_8c8023f74687aef4afe820e55be5e8d7

El becerilerini geliştirmek için kuyumcu atölyesinde de çalıştığını, birçok usta udiden dersler aldığını ifade eden Madendağ, müşterilerinin yoğun talebini karşılamak için 2010'da eğitmenliği ve müzisyenliği bıraktığını anlattı. Madendağ, bütün enerjisini yeni utlar tasarlamak için harcadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

thumbs_b2_b8b82801ce88fe5afafb6edb940d7ac9

"Bir ut yaklaşık 40 günde çalınır hale geliyor. 33 yıllık üretim hayatımda yaptığım 2 bin 300 udun tek tek kaydını tuttum. Avrupa, Amerika, Asya ve Arap ülkelerine ut yapıp gönderdim, göndermeye de devam ediyorum. Müşteriler severek alıp icra ediyor. Türkiye'de ut göndermediğim il kalmadı, bütün illerde ürünüm var. Yurt dışından da en çok talep Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere, İsviçre ve Kanada'dan geliyor. Utlar, malzeme seçimi, işçilik ve müşterinin özel isteklerine göre fiyatlandırılıyor ve 5 bin ile 50 bin lira arasında alıcı buluyor."

"Burası benim için atölye değil, bir mabet"

thumbs_b2_2be0e24cee92d8b917522a5409e1f20a

Mesleği öğreteceği çırak bulamadığını söyleyen Madendağ, "Bu çok kıymetli ve özel bir meslek. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Benden sonra yok olup gitmesin. Bana bir şey olduğunda, bu atölye ve sanat burada kalacak. Burası benim için atölye değil, bir mabet. İşimi bir ibadet gibi görüyorum, burası bana bir ibadethane gibi oldu. Çırak bulamamak beni çok yaralayan bir konu." ifadelerini kullandı.

thumbs_b2_bd1b573a76f4b2373565ab67bbf3337d

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN