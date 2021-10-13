Maaş kesintileri şairleri de vurmuş!

Tevfik Fikret; öğretmen maaşlarının kesintisinin oldukça fazlalaşması üzerine çok sevdiği işini 1895 yılında bırakmak durumunda kalmış....

Türk edebiyatını damgasını vuran önemli şairlerden çoğunun öğretmenlik mesleği yapması dikkatlerden kaçmıyor.

Ümit Kaftancıoğlu Türkçe Öğretmenliği, Yaşar Kemal, Öğretmen Vekilliği, Yusuf Atılgan ve Necip Fazıl Kısakürek Edebiyat Öğretmenliği,Nurullah Ataç ise belli bir dönem Fransızca Öğretmenliği görevinde bulunmuşlardır.

İşte Türk şiirinin duayenlerinin kısa öğretmenlik maceraları:

Rıfat Ilgaz: Altı yıl süreyle Gerede, Akçakoca, Hendek ile Düzce arasında Gümüşova'da ilkokul öğretmenliği yaptı.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü 1938 'de bitirdi ve Adapazarı Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine atandı.1939'da İstanbul Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe Öğretmenliğine başlayan Ilgaz'ın, yazı ve şiirleri büyük dergilerde yayınlanmaya başladı.

Yahya Kemal Beyatlı: 1904 yılında ise Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başlayan Yahya Kemal Beyatlı, Jön Türklerle de diyologa girmiş, dönemin ünlü kişileriyle tanıştı.9 yıl Paris'te kalan Yahya Kemal Beyatlı, 1912 yılında İstanbul'a dönmüş, 1913 yılında ise Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği görevlerinde bulunmuş, Darülfünun'da da çeşitli derslere öğretmenlik yaptı.Aynı zamanda, “Süleyman Sadi” takma adıyla birçok gazetede makaleleri yayınlandı.

Faruk Nafiz Çamlıbel: 1922'de Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Kayseri'ye yolculuğunu, "Han Duvarları” adlı uzun şiirinde anlattı.1924'de Ankara Erkek Muallim Mektebi'nde edebiyat öğretmenliğine geçti; ardından Ankara Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Ankara Kız Lisesi Marşı'nın güftesini yazdı.1932-1946 arasında İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı.

Tevfik Fikret: Aralarda çeşitli memurluk işlerine girmiş olsa da Yüksek Ticaret Okulu'nda uzunca bir süre Fransızca öğretmenliği yaptı. Küçüklükten beri hayalini kurmuş olduğu tek bir meslek vardı o da öğretmenlik. Bu yüzden 1892 yılında girmiş olduğu Osmanlı Lisanı Öğretmenliği sınavını kazandı ve Edebiyat Öğretmeni oldu. Öğretmen maaşlarının kesintisinin oldukça fazlalaşması üzerine Fikret çok sevdiği işini 1895 yılında bırakmak durumunda kaldı.Robert Koleji'nde edebiyat öğretmenliği de yaptı.Devamında Galatasaray Lisesi'nde müdürlük görevinde de bulundu

Oğuz Atay: 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. 1960'ta İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü'nde, bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu. Doçentliğe kadar yükselen Atay mesleki bir kitap da yayınladı. Beyninde çıkan bir tümör nedeniyle bir süre Londra'da tedavi gördü ama sağlığına kavuşamadı.13 Aralık 1977'de İstanbul'da yaşamını yitirmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar: 17 Ocak 1925 tarihinde Konya Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı. Burada çalışırken askere alındı. 19 Ağustos 1926'da dokuz aylık askerlik hizmetinden terhis edildikten sonra Konya Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği görevine geri döndü.1927'de Ankara Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Öğrencileri arasında, Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat, Samet Ağaoğlu, Fuat Bayramoğlu, Ahmet Muhip (Ankara Lisesi), Cahit Tanyol ve Salim Rıza Kırkpınar (Gazi Eğitim) vardır.

Refik Halit Karay: Yazıları yüzünden 1913'te önce Sinop'a sürüldü. İstanbul'a dönünce bir süre Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yaptı. Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü'ne atandı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na üye oldu, Aydede adlı siyasi mizah dergisini çıkarmaya başladı.İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılardan ötürü vatan hainliğiyle suçlandı, Yüzellilikler listesine alındı. Uzun süre yurt dışında, Beyrut ve Halep'te sürgün yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı şiir ve mektuplarla, Yüzellilikler listesindekilerin affedilmesinde önemli rol oynadı.

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