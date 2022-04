'Grammy Ödülleri' töreni ne zaman ve hangi kanalda?

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek Grammy Müzik Ödülleri için tören 4 Nisan (yarın) pazartesi günü ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Program Türkiye saati ile sabaha karşı 04:00'te başlayacak ve CBS tarafından canlı yayınlanacak. İşte 5 soruda 2022 Grammy Müzik Ödülleri...

"Müziğin Oscarları" olarak tanımlanan Grammy Ödülleri'ne geri sayım başladı. Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan törende tam 86 kategoride ödül sahibine kavuşacak.

86 kategorinin hepsini takip etmekte ve adayları tanımakta zorlanan ama müzik dünyasının "en iyilerini" merak edenler için bu yılın Grammy Ödülleri'yle ilgili kolay bir rehber hazırladık.

1- Ne zaman ve nerede?

Grammy Müzik Ödülleri için tören 4 Nisan pazartesi günü ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Törene MGM Grand Hotel ev sahipliği yapacak.



İlk planlamaya göre ödül töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayında Los Angeles kentindeki Cyrpto.com Arena'da yapılacaktı, ancak Covid-19'la ilgili ertelemeler töreni nisan ayına kadar öteledi ve "Günahlar Şehri"ne taşındı.

Program Türkiye saati ile sabaha karşı 04:00'te başlayacak ve CBS tarafından canlı yayınlanacak.

2- Sunucu kim?

Bu yıl törenin sunuculuğunu ikinci kez Güney Afrikalı komedyen Noah Trevor üstlenecek. Ancak Trevor'un üstündeki baskının bu yıl biraz daha fazla olması bekleniyor. Sebebi ise geçen hafta Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan gerginlik.

Oscar gecesinde sunucu Chris Rock'un en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith'in eşiyle ilgili şakası sonrası yediği tokat törenden daha fazla konuşulmuştu. Ancak olayla ilgili yapılan yorumlarda Chris Rock'un profesyonelliği övülmüş ve bu sayede törenin hiç aksamadan devam ettiği belirtilmişti.

3- Bu yıl yapılan değişiklikler neler?

Bu yıl törenin zamanından ve mekanından başka kategori ve adaylık kurallarıyla ilgili değişiklikler de yapıldı. Ana kategorilerdeki adaylık sayısı sekizden 10'a yükseltildi ve aday olmak için gerekli iş miktarı da düşürüldü.

Önceki kurala göre bir kişinin aday olabilmesi için bir albüme ait işin en az yüzde 33'ünde görev alması gerekiyordu. Ancak yeni kurala göre albümdeki yalnızca bir şarkı için çalışan söz yazarı, prodüktör ya da teknisyen de adaylık için uygun kabul edilebilecek.

Bir diğer kural değişikliğine göre Dans müziği kategorisi En iyi Dans/Elektronik Kayıt olarak yenilendi. Ayrıca ödüllere iki yeni kategori daha eklendi. Bunlar En İyi Küresel Müzik Performansı ve En iyi Musica Urbana (Kentsel Müzik) Albümü.

4- Kimler sahne alacak, hangi performanslar iptal edildi?

Grammy Ödülleri'nin en ilgi çeken bölümlerinden biri de tören sırasında sergilenen canlı performanslar. Geçen yılın bazı büyük isimleri bu yıl sahne alarak seyircileri büyülemeyi hedefliyor.

R&B'nin "süper grubu" Silk Sonic ile Bruno Mars ve Anderson .Paak'ın muhteşem birleşimi törenin açılış performansını sergileyecek. Sonrasında ise Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Jack Harlow ile Lil Nas X, Jon Batiste, Billy Strings, Carrie Underwood, John Legend gibi isimler sahne alacak.

Ancak iki önemli performans iptal edildi. Bunlardan ilki Ye adıyla sahne alan Kayne West. Bu kararın West'in sosyal medya hesabından sunucu Noah Trevor'dan ırkçı bir dil kullanarak bahsetmesi nedeniyle alındığı sanılıyor.

İkinci olarak Foo Fighters'ın performansı grubun bateristi Taylor Hawkins'in ani ölümünde dolayı iptal edildi.

Güney Koreli grup BTS'nin performansının da iki grup üyesinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle belirsizliğe düştüğü bildirildi.

5- Adaylar kimler?

Adaylık konusunda önde görünen isim Jon Batiste "Freedom" adlı çalışmasıyla Yılın Kaydı da dahil 11 dalda aday gösterildi.

Batiste'i sekiz adaylıkla Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. takip etti. Üçüncü sırada ise Billie Ellish ve Olivia Rodrigo geliyor. Rodrigo genel alan kategorilerinin dördünde birden aday gösterilen 13üncü isim olduğuna dikkat çekiliyor. 18 yaşındaki Rodigo'nun dört kategoride birden ödül kazanması halinde bu başarıyı 2020de gerçekleştiren Billie Ellish'i yakalayacağı belirtiliyor.

Bu yılki ödüllerde üç dalda aday gösterilen Jay-Z 83 adaylıkla Grammy tarihinde en fazla aday gösterilen müzisyen oldu. Jay-Z'i 79 adaylıkla Byonce takip ediyor. Beyonce kadınlar arasında en fazla ödüle aday gösterilen isim.

Dört genel alan kategorisi olan Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılı Şarkısı ve En İyi Sanatçı ödüllerindeki adayların listesi ise şöyle:

Yılın Kaydı

“I Still Have Faith in You”, Abba

“Freedom”, Jon Batiste

“I Get a Kick Out of You”, Tony Bennett ve Lady Gaga

“Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar ve Giveon

“Right on Time”, Brandi Carlile

“Kiss Me More”, Doja Cat featuring SZA

“Happier Than Ever”, Billie Eilish

“Montero (Call Me by Your Name)”, Lil Nas X

“Drivers License”, Olivia Rodrigo

“Leave the Door Open”, Silk Sonic

Yılı Albümü

We Are, Jon Batiste

Love for Sale, Tony Bennett ve Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber

Planet Her (Deluxe), Doja Cat

Happier Than Ever, Billie Eilish

Back of My Mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Yılın Şarkısı

“Bad Habits”, Ed Sheeran

“A Beautiful Noise”, Alicia Keys ve Brandi Carlile

“Drivers License”, Olivia Rodrigo

“Fight for You”, H.E.R.

“Happier Than Ever”, Billie Eilish

“Kiss Me More”, Doja Cat featuring SZA

“Leave the Door Open”, Silk Sonic

“Montero (Call Me by Your Name)”, Lil Nas X

En İyi Sanatçı

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Kaynak: Euronews Türkçe .