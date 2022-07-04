Garaudy'nin 'Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo' çalışması Türk okurlarıyla buluştu

Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy'nin 30 kadar eserini Türkçeye kazandıran mütercim, yazar Cemal Aydın, 'Garaudy, Batının tam bir çöküşe doğru gittiğini gördü. Müslüman olmadan önce koyduğu bu teşhis, günümüzde de aynen devam ediyor.' dedi.

Aydın, Marsilya'da işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Fransız Komünist Partisi'nde 28 yıl üst düzey görevler alan, 1982'de İslam dinini seçen Garaudy'nin hayatını, eserlerini, dünya görüşünü ve entelektüel kişiliğini anlattı.

Tablolar aracılığıyla Batı'daki bütün felsefî ve teknik gelişmeleri okura adım adım izleten Garaudy'nin "Batı Resminin Yedi Yüzyılı/Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo" adlı çalışmasının Türkiye'de okurla buluştuğunu belirten Aydın, "Garaudy, Batının tam bir çöküşe doğru gittiğini gördü. 16. yüzyıldaki Rönesans hareketiyle gizli olarak Allah'tan kopan Batı, pazar ekonomisini, piyasa ekonomisini tanrının yerine koydu. Garaudy'nin Müslüman olmadan önce koyduğu bu teşhis, günümüzde de aynen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İslam felsefesini bilmeyen bir profesör, asla felsefe dersi veremez"

Aydın, Garaudy'nin akademide ders verirken aldığı bir kararın, kendisini çok etkilediğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Garaudy bir gün üniversitede rektörün huzuruna çıkar ve 'Ben bundan sonra felsefe derslerine girmeyeceğim. İkinci branşım olan estetik derslerine gireceğim.' der. Rektör şaşırır, 'Dalga mı geçiyorsunuz? Şaka mı ediyorsunuz?' diye sorar. Garaudy rektöre şu ibretlik cevabı verir: 'Hiç kusura bakmayın. Ben zannediyordum ki Eski Yunan'da felsefe yapılmış. Sokrates ve Eflatun'dan sonra bütün dünya uyumuş. 16. yüzyılda Descartes gibi filozoflarla tekrar uyanmış. O zamana kadar, yani yaklaşık 19 yüzyıl boyunca insanlık düşünmemiş, felsefe yapılmamış zannediyordum. Meğer bir Çin felsefesi varmış, ben bilmiyorum. Hint felsefesi varmış, onu da bilmiyorum. Onları geçebiliriz, fakat Endülüs yoluyla Avrupa'yı Ortaçağ karanlığından kurtaran bir İslam felsefesi varmış. Evet, İbn Rüşd, İbn Tufeyl, İbn Bacce gibi bir yığın Müslüman filozof varmış. Ben ne onları biliyorum, ne de İslam felsefesini. İslam felsefesini bilmeyen bir profesör, asla felsefe dersi veremez, vermemesi gerekir.' der."

"Garaudy, hayatı boyunca Don Kişot olmaktan vazgeçmedi"

Garaudy'nin üniversite yıllarında aldığı kararla hayatı boyunca "Don Kişot" olmayı seçtiğini kaydeden Aydın, "Garaudy'nin Don Kişot'u bizim kitaplarda okuduğumuz duyup işittiğimiz, 'yel değirmenlerine kılıç çeken' deli dolu bir adam değildi. Tam aksine, Don Kişot, Amerika kıtasının keşfedilmesi ve oranın zenginliklerinin talan edilmesiyle zenginleşen ve zenginleştikçe ahlaksızlaşan Batı insanına dervişçe seslenen bir kahramandı. Don Kişot, Jül Sezar ve Napolyon gibi tarihi kahramanların çok üstünde, dahası onlar gibi ölüp gitmiş biri değil. Her an insanın vicdanına seslenen, hakkı savunan, zalime karşı çıkan canlı, dipdiri bir kahramandı. Garaudy, bütün hayatı boyunca Don Kişot olmaktan vazgeçmedi." diye konuştu.

Mütercim, yazar Aydın, Garaudy'nin insanlığın kurtuluşunu ararken İslam'ı bulduğuna işaret ederek, Müslüman olmadan "İslam'ın Vadettikleri" ve "Geleceğimizde İslam Var" kitaplarını kaleme aldığını söyledi.

Garaudy'nin İslam dinini kabul edinceye kadar bütün dinleri incelediğine dikkati çeken Aydın, "Amerikan yerlilerinin Popol Vuh adlı kutsal kitabını, Eski Mısır dinini, Zerdüştlüğü, Budizm, Hinduizm, Çintoizm, Taoizm, Upanişadlara varıncaya kadar. Yahudiliği ve Hıristiyanlığı ise zaten tam anlamıyla biliyordu. Bizim ilahiyatçıların böyle bir şey yaptıklarını ve yapacaklarını hiç sanmam. Böyle bir şey yapmak için Garaudy gibi bir sancısı olması lazım insanın. Yani insanlığın kurtuluşu için bir reçete bulabilir miyim diye beynini kanatırcasına çaba göstermesi lazım." dedi.

"Batı Resminin Yedi Yüzyılı/Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo"

13. yüzyıldan 20. yüzyıla, her yüzyıla damgasını vuran, o yüzyılın bütün özelliklerini taşıyan tabloları seçen Garaudy'nin "Batı Resminin Yedi Yüzyılı/Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo" eserini tercüme edebilmek için çok sayıda resim kitap okuduğunun altını çizen Cemal Aydın, "Garaudy, Batılı ressamların insanlığa bakışını, insanlığın nasıl bir gelişme gösterdiğini anlatıyor. O resimleri incelerseniz Batının nereden nereye geldiğini apaçık görürsünüz. Bu çalışmayı uzun emeklerle Garaudy'nin Don Kişot'luğunun hakkını vermek için yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyanların "Mütercim haindir" şeklinde bir atasözü olduğunun altını çizen Aydın, "Hatasız bir tercüme yapmaya çalıştım. Çeşitli arkadaşlarıma okutturdum. Ben o hainliği en aza indirmeye çalıştım. Elimden gelen buydu." ifadelerini kullandı.

"Batı Resminin Yedi Yüzyılı/Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo" adlı eser Kopernik Yayınları tarafından özel kağıt ve özgün bir baskıyla okura sunuldu. AA .