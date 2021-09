Veresiye satan ile peşin satan tablosu eskiyi hatırlayanların hafızasına kazınmıştır. Esnaf dükkanlarının toplumdaki yeri ise canlılığını korumaya devam ediyor

Mahallemizde, sokağımızda çocukluğumuzdan beri bulunan, her şey değişse de değişmeyen, her sabah günaydın dediğimiz, akşam sokağımıza döndüğümüzde selam vermeden geçmediğimiz esnaf erbabı Türk yaşamının değerli bir parçası. Bir mahalleyi, esnafın her sabah açılıp her akşam kapanan kepenkleri olmadan düşünemeyiz. İşte mahallemizin değişmez parçası esnaf dükkanlarının olmazsa olmazları

Kazanılan ilk para duvarda

Kazanılan ilk para çerçeveletilir ve bereket getirmesi için dükkanın duvarına asılır. Yıllar içinde müzelik bir banknota dönüşen bu para dükkanın uğurudur.

Nazar değmesin boncuğu

Kültür ve Yaşam'ın resmi sitesindeki değerlendirmeye göre; Türk kültüründe her yeni dükkan her yeni ev, yeni bir nazar boncuğu demektir. Esnaf dükkanlarının duvarlarını da bu en iyi dileklerle asılan nazar boncukları süsler, dükkanı kötü gözlerden korur.

Veresiye hesap defteri

Her esnaf dükkanında “Veresiyemiz Yoktur” tabelası bulunsa da bir veresiye defteri de bulunur. Karışık listelerle, üzeri çizilmiş rakamlarla dolu bu defter dükkanın en değerli eşyasıdır.

Boş vakitler için tavla

Tavla, her esnaf dükkanının başköşesinde bulunur. Esnaf arasındaki tavla müsabakaları tüm mahalle sakinleri tarafından ilgiyle takip edilir. Yenilen taraf, kolunun altındaki tavla eşliğinde uğurlanır.

Klasik motifli çay bardağı

Esnafımızın en çok tükettiği içecek su değil çaydır. Gün boyu arka arkaya yuvarlanan çaylar tezgahın üzerine dizilir, çaycıya verilmek üzere bekleyen markalar ile adres soranlara bile tavşankanı çaylar ısmarlanır.

Misafirlere hasır tabure

Dükkanın önüne atılan hasır tabure, mahallenin nabzını tutan esnaf erbabının olmazsa olmazları arasında bulunuyor.

Hesap şaşırtmayan yazar kasa

Yıllar içinde değişen, gittikçe küçülen ve günümüzde çoğu yerde POS makineleri tarafından yerinden edilen yazar kasaların en eski ve en güzel çeşitleri hala esnaf dükkanlarında yaşamına devam etmektedir.

Veresiye Satan Peşin Satan adam çerçevesi

Veresiye satan esnaf ile peşin satan esnaf arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koyan bu ibretlik tabela zaman içinde dükkanların değişmez görüntülerinden biri olmuştur.

Veresiyemiz Yoktur ibaresi

Bir esnaf dükkanının olmazsa olmazlarından biri de kasanın arkasındaki duvarda tüm ciddiyetiyle asılı duran, tozlu bir “Veresiyemiz Yoktur” tabelasıdır.

zsa olmazıdır. Yan dükkanlardan taburesini kapan gelir ve en keyifli sohbetler bu taburelerin üzerinde gerçekleşir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.