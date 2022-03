Doğan Cem Yeni Şarkısı İçin Müjdeyi Verdi

Halihazırda kendine ait 2 şarkı çıkarmış bulunan Doğan Cem, yeni şarkısını yakın zamanda yayımlayacağını ifade etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde profesyonel anlamda eğitim almaya başlayan Cem, bir süre sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nde devam etmiştir.

Müzik sektöründe profesyonel çalışmalar gerçekleştiren Doğan Cem, “Şu ana kadar kendime ait 2 şarkı müzik piyasalarında yerini aldı. Müzik sektöründe hem benim çocukluk dönemimde çok önemli isimler vardı hem de şu anda muhteşem sesler var. Hepsi benim için iyi birer örnek. Örnek aldığım isimler olmakla birlikte kendi tarzımı oluşturduğuma ve tarzıma yönelik çalışmalar yaptığıma inanıyorum. Bu düşüncemin ürünü olan ‘Sana Çıkar Her Yol' şarkımı da yakın zamanda BBI Music Co. üzerinden yayınlanmış olacağım.” ifadelerinde bulundu.

“Şu Ana Kadar 2 Şarkım Yayımlandı”

Profesyonel anlamda müzik eğitimi alan ve kendisine ait iki şarkı ile hayranlarının karşısına çıkan Doğan Cem, daha önce çıkarmış olduğu şarkılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu: “Tarzımı yansıtan iki şarkı hazırladım ve şarkılarımın her biri, büyük bir emeğin ürünü. İlk şarkım ‘Sır Gibi' 1 Ekim 2021 tarihinde çıktı. Tarzımı tam olarak yansıtan bir şarkı olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra ‘Boş Laf' 2022 yılında çıktı. Her iki şarkıda da çok özel bir çalışma içerisinde olduğumu ve şarkılarımın beğenildiğini düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilmek adına farklı çalışmalar içerisinde olduğumu da söyleyebilirim.”

“Sana Çıkar Her Yol 22 Nisan'da Çıkacak”

Son şarkısı “Sana Çıkar Her Yol” şarkısının ise 22 Nisan'da yayımlanacağını belirten Doğan Cem, konu hakkındaki açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Her insanın hayatta mutsuz olduğu, kendisini iyi hissetmediği anlar vardır. Ama aslında her yol aşka çıktığında, var olan sorunlar da bir şekilde giderilmiş oluyor. Bu düşüncemin ürünü olan ‘Sana Çıkar Her Yol' 22 Nisan 2022'de hayranlarımla buluşacak. Şarkımın hazırlanma sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ses rengimi ön plana çıkardığını düşündüğüm şarkılarımın devamı olacağını, farklı projelerle çalışmalarımı sürdüreceğimi söyleyebilirim. Sonuçta yaratıcılığın kendisine çok özel bir yer bulduğu müzik, her zaman devam etmeli!”

