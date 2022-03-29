Orhan Turan kimdir? TÜSİAD'ın yeni başkanı kim s? Orhan Turan ne iş yapıyor?

Orhan Turan kimdir? TÜSİAD'ın yeni başkanı kim oldu? Orhan Turan ne iş yapıyor, nereli? Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oldu. TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçildi. Orhan Turan Simone Kaslowski'den görevi devraldı. İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan'ın hayatı ve biyografisi...

Orhan Turan kimdir? TÜSİAD'ın yeni başkanı kim? Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oldu. TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçildi. Orhan Turan Simone Kaslowski'den görevi devraldı. İşe TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan'ın hayatı ve biyografisi...

TÜSİAD'da başkanlık değişimi yaşandı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 52. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda TÜSİAD'ın yeni başkanı TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan oldu. TÜSİAD Genel Kurulu'nda başkanlık görevini Simone Kaslowski'den devraldı. Orhan Turan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Orhan Turan kimdir?

Orhan Turan TÜSİAD Başkanı olarak seçildi.

Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan halihazırda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED'in başkanlığını yürütüyor

Orhan Turan Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamladı. İş hayatının yanından sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Orhan Turan Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı.

1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

TÜSİAD nedir?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında[3] İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. TÜSİAD'ın başkanı Orhan Turan'dır.

Daha önceleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükûmete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdiler. 1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. 12 önde gelen sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükûmet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu (1974-1980).

TÜSİAD başlangıçta siyasi açıdan fazla etkili olmamasına rağmen, 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandı. Hükûmetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükûmetin düşmesinde önemli rol oynadı. Ondan sonra kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında kilit rol üstlendi. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri ilan etti.

25 Ocak 2007'de Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. 12 Aralık 2009'da Ümit Boyner TÜSİAD'ın tarihinde seçilen ikinci kadın yönetim kurulu başkanı oldu, 13 Mayıs 2010'de ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) genel başkanı Ömer Cihad tarihte ilk kez TÜSİAD'ı ziyaret etti. 18 Ocak 2018'deki 48. Olağan Genel Kurul'da derneğin adı değiştirildi.

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