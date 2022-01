Botticelli'nin ünlü tablosu 45 milyon dolara satıldı

Rönesans dönemi İtalyan ressam Sandro Botticelli'nin ünlü tablosu perşembe günü New York'taki Sotheby's Müzayede Evi’nde 45 milyon dolardan fazla fiyata satıldı.

Telefonla teklif veren iki alıcının arasında her seferinde 100 bin dolar artırılarak ilerleyen müzayedede The Man of Sorrows (Kederin Adamı) adlı tablonun değeri, masraflar ve komisyonlar hariç 39,3 milyon dolar oldu. Tablonun toplam değeri 45,41 milyon dolara ulaştı.



AFP, söz konusu meblağın Sotheby's Müzayede Evi tarafından tablo için belirlenen tahmini fiyat olan 40 milyon doların üzerinde olduğunu belirttiği açıklamasında ancak İtalyan sanatçının Young Man Holding a Roundel (Madalyon Tutan Genç Adam) adlı tablosu için geçen yıl elde edilen rekor fiyat olan 92,2 milyon doların yarısından az olduğuna dikkat çekildi.



Sotheby's bunun, bir Rönesans ressamının müzayedelerdeki en pahalı üçüncü tablosu olduğu bilgisini paylaştı.



2017 yılında Christie's Müzayede Evi tarafından New York'ta düzenlenen bir açık artırmada Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Salvator Mundi rekor bir fiyatla 450 milyon dolara satılmıştı.



Siyah bir fon üzerinde kafasında dikenli bir taç, derin bakışa sahip gözler ve bağlı ellerle resmedilmiş olan İsa Mesih'in tasvir edildiği Kederin Adamı tablosununun muhtemelen Botticelli tarafından ellili yaşlarının sonlarında, 16'ıncı yüzyılın ilk on yılında yapıldığı tahmin ediliyor.



Sotheby's'e göre tablo 1963'te, şu anki sahibine 10 bin sterline satılmadan önce İngiltere ve İtalya'da yaşayan bir koleksiyoner ailede bulunuyordu ve oldukça iyi korunmuş bir durumdaydı.

Kaynak: Şarkul Avsat .