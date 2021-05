Beyaz perdenin 'seyirlik' kadınları

Sinemaseverlerin hafızalarına kazınan, rolleriyle tüm dünyayı sarsan aktristler yaşamlarıyla da bugün dahi kendilerinden söz ettirmeye devam ediyorlar...

Başta Hollywood olmak üzere beyaz perdeye damgasını vuran aktristler sinemaseverlerin hafızasınhda önemli yer tutuyor.

Kariyerleriyle Oscar'ın vazgeçilmezlerinden aktristler hayatlarıyla da dikkati çekiyor...

Beyaz perdede bir eylemci

Jane Fonda: 1971'de Fahişe (Klute), 1978'de Eve Dönüş (Coming Home) adlı filmlerle iki kez Akademi Ödülleri'ne adını En İyi Kadın Oyuncu sıfatıyla yazdırırarak oskar almıştır. Siyasi eylemci, sağlıklı yaşam uzmanı, hayırsever ve yazar olarak tanınan Jane Fonda, kadın hakları için çalıştı. Vietnam Savaşı'na karşı çıktı ve azınlık topluluklarının haklarının korunması için çalıştı.1981 yılında çekilen "Göl Evi" filmiyle gişe rekorlarını alt üst etti.

Yetimhaneden çıkan sarışın yıldız

Marilyn Monroe: 1 Haziran 1926 doğumlu. Amerikalı oyuncu ve model. Komedi filmlerindeki "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanındı.Sadece on yıl başrol oyuncusu olarak yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde, filmleri 200 milyon dolar hasılat elde etti.Los Angeles'ta doğup büyüyen Monroe, çocukluğunun çoğunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geçirdi ve on altı yaşında evlendi.1953'te Monroe üç filmde başrolde yer alarak en popüler Hollywood yıldızlarından biri oldu. 1954 yılının başında bir film projesini reddettiği için kısa bir süreliğine filmlerde gözükmesine izin verilmemişti

Oskar ödülünden Demokrat Parti taraftarlığına

Meryl Streep: Sophie'nin Seçimi, Karanlıkta Bir Çığlık, Yaşamın Kıyısından ya da son dönemlere ait Demir Leydi, Florence ve sair. Dünya sinemasında önemli yer tutan 50'nin üstünde film ve onlarca prestijli ödül onu efsaneleşen isimlerden.

Harry Streep bir ilaç şirketi yöneticisi, annesi Mary Streep ise İsveç, İrlanda ve İngiliz soylarından gelen bir reklam yıldızıydı.Meryl Streep'in Holloywood Ünlüler Kaldırımı'nda bir yıldızı bulunuyor. Demokrat Parti'nin taraftarı.

Tek istediği gelinlik giymek

Sophia Loren: 1934 Roma doğumlu sanatçı Akademi Ödülü'nü Kızım ve Ben isimli dramayla aldı.Piyano öğretmeni olan annesi Romilda Villani ve mühendis babası Riccardo Scicolone'nin evlilik dışı çocuğu olarak doğdu.Popüler İtalyan komedileriyle izleyicinin hafızasına kazındı. "Huzurlu bir yaşamım oldu. İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde" sözleri kendisine ait.Loren, Carlo Ponti ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Loren, evlenirken gelinlik yerine açık renkli sade bir elbise tercih etmişti.1950'lerin sonlarına doğru, Frank Sinatra ve Cary Grant ile başrollerini paylaştığı "Boy on a Dolphin" ve "The Pride and the Passion" adlı filmlerle Hollywood'da yıldızı yükselmeye başladı.

10 yaşında sinemayla tanıştı

Eliyzabeth Taylor: Başrol aldığı 5.5 saatlik Kleopatra filmiyle zirve yaptı. 1932 doğumlu aktrist 79 yaşında hayatını kalp yetmezliğinden kaybetti.Ailesi, Taylor'ı henüz 9 yaşındayken, ekran testi için Universal Stüdyoları'na götürdü. Söz konusu olay, Liz'in gelecekteki hayatını kökten değiştirdi; çünkü küçük kız testi geçerek Universal'le bir sözleşme imzaladı. Liz'i beyaz perdeyle buluşturan ilk sinema filmi, 1942'de çekilen, There's One Born Every Minute oldu.

Oyuncu olabilmek için İngiltere'ye gitti

Audrey Hepburn: Belçika'nın Ixelles, Brüksel Bölgesi kentinde doğdu. Annesi Hollandalı bir barones, babası zengin bir İngiliz bankacı. Anne ve babası, Audrey henüz bir yaşındayken boşandı ve Audrey annesinin yanında kaldığın Akademi Ödülü'nü Roman Holiday filminde aldı.1929-1993 yılları arasında yaşayan aktris moda ikonu bir balerindi aynı zamanda.

Oyuncu olabilmek için İngiltere'ye giden Hepburn, ilk filmi "Young Wives Tale"da (1951) rol aldığında 22 yaşındaydı. Bu ilk filminde güzelliği ve zarafeti ile izleyen herkesin dikkatini çeken Hepburn hızlı bir yükselişe geçti.

Sahnelerde bir Monoko prensesi

Gracey Kelly: Monako Kraliyet Ailesi'nin en çarpıcı yüzü. Gerilim filmlerinin usta yönetmeni Alfred Hitchcock'un vazgeçemediği oyunculardan. 1954 yapımlı Taşralı Kız, unutulmaz filmeri arasında.Sinema kariyeri, en başarılı olduğu dönemde Monako prensi Rainer'la olan evliliği yüzünden sona eren Kelly, zerafeti ve güzelliğiyle Hollywood'un en gözde oyuncularından biridir. Sharon Stone, Madonna, Annette Bening ve Jennifer Love Hewitt gibi ünlü isimler Kelly'den oldukça etkilenmişlerdır.

