'Başarıya' uzanan tarihi sözler

Tarihi başarılara imza atmış kişilerin yaşam ve davranışlarının arkasındaki sırrı onların 'söylemlerinden' anlıyoruz...

Tarihin her döneminde liderler, fikir önderleri, bilim insanları ve sanatçılar eylemleri kadar sözleriyle de ön planda olmuş ve halka fikir aşılamışlardır.

Bireysel ve toplumsal başarıya yönelik söylemler ise gerek ekonomi, gerek sosyal gerekse kültürel ve siyasal açıdan kamuoyunun şekillenmesinde önemli rol almıştır.

İşte başarıya yönelik fikir önderlerinin sözlerinden bazıları:

Galileo Galilei: Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilmemeleridir

Albert Einstein: Başarı çoğu zaman doğru yolda atılmış yanlış bir adımla gelir

Edgar Allan Poe: Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi.En büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi

Thomas Edison: Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır

Michel de Mntaigne: Okunu hedeften öteye atan okçu okunu hedefe ulaştırımayan okçudan daha başarılı değildi

Konfüçyüs: En büyüm başarı hiçbir zaman düşmemek değil, her düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmaktır

Francis Bacon: Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.

Henry Ford: Başarısızlık daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.

William Durant: Geçmiş hatalarınızı unutun. Başarısızlıklarınızı unutun. Şu anda yapacağınız dışındaki herşeyi unutun ve onu yapın.

Robert F. Kennedy: Büyük başarısızlıkları göze alabilenler, büyük başarılar elde edebilirler.

Publius Cyrus: Cesareti olmayanın başarısı da olamaz.

Germain Martin: Başarısız olunca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer duygusu yatar.

Napolyon: Başarısızlıktan korkanın yenilgisi kesindir.

Conrad Hilton: Başarı, hareket halinde olmakla bağlantılıdır. Başarılı insanlar hareket halinde olmaya devam ediyorlar. Hatalar yapıyorlar, ama vazgeçmiyorlar.

Somerset Maugham: Başarısızlığı cesaretini kaybetmeden karşılamak karakterin en büyük ıspatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk de yaptığı devrim ve eylemlerde başarıya önemli bir vurgu yapmıştır.....

Mustafa Kemal Atatürk: Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Yerinde duran, geriye gidiyor demektir... ileri, daima ileri!

Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyenindir.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek demek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

Padişahların başarı parolası....

Yıldırım Bayezid: "Yeniliceğinden korkan daima yenilir."

Sultan 2. Abdülhamid: "Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir."

Yavuz Sultan Selim: "Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür."

