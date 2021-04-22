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KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihi ne zaman?

Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişinin girmeye hazırlandığı 2021 KPSS ÖABT sınav tarihi belli oldu. Peki KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman? 2021 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihi ne zaman? MEB'e bağlı kurumlarda öğretmen olarak atanmak için girilmesi zorunlu olan KPSS 2021 ÖABT'nin ne zaman yapılacağı açıklandı. gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girmek için hazırlık yapan binlerce kişi de 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusunu sormaya başladı.

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22.04.2021 17:39:41
KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihi ne zaman?

Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişinin girmeye hazırlandığı 2021 KPSS ÖABT sınav tarihi belli oldu. Peki KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman? 2021 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihi ne zaman? MEB'e bağlı kurumlarda öğretmen olarak atanmak için girilmesi zorunlu olan KPSS 2021 ÖABT'nin ne zaman yapılacağı açıklandı. gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girmek için hazırlık yapan binlerce kişi de 2021 KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusunu sormaya başladı.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün milyonlarca kişinin merakla beklediği takvimi açıkladı. Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla binlerce kişi de girmek istediği sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanarak göreve başlamak için girilmesi zorunlu olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav tarihi de belli oldu. 2021 KPSS ÖABT sınavıma girmek için gün sayan öğretmen adayları da KPSS ÖABT sınavı ne zaman sorusuna yanıt bulmaya çalıştı. 2021 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav tarihi ne zaman?

KPSS 2021 ÖABT sınavı ne zaman? 

KPSS ÖABT'ye girip iyi bir puan alarak atanma hayali kuran binlerce öretmen adayı KPSS ÖABT sınavı ne zaman? sorusunu sormaya başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS_ÖABT_sınavı_ne_zaman_2021_Öğretmenlik_Alan_Bilgisi_sınav_tarihi

KPSS ÖABT nedir?

ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS ÖABT'ye kimler girebilir 2020?

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir.

Mezun olmadan KPSS ÖABT'ye girebilir mi?

KPSS'ye girmek isteyen adaylar, sınava girmeden önce sınavın yapılacağı yılın mezun olma tarihine göz atmalıdır. Eğer kişi, bu tarihte mezun olma ihtimali varsa sınava mezun olmadan önce girebilirler. Çünkü KPSS, iki yıl boyunca geçerlidir ve puan mezun olunduktan sonra kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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