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TIMETURK / KORONA / Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa.' dedi.

47 Dakika Önce
2022-05-29 21:29:34
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi. .

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