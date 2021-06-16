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Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ' Gün içinde randevu gün içinde aşı ' uygulamasına geçildiğini duyurdu. Peki aşı randevusu aldıktan kaç gün sonra aşı vurulabiliriz? İşte detaylar..

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Google News - Timeturk
16.06.2021 14:14:32
Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı

Yeni tip koronavirüs mücadele döneminin artık son zamanlarında olması ümit ediliyor. Aşı tedariğindeki olumlu adımlardan sonra hükümet 'SGK'lı ve memurlar'ı aşı takvimine eklemişti. Şimdilerde ise bu takvimin içindeki olan kişilerde ' Acaba şimdi randevü alsam kaç gün içinde aşı olabilirim ' sorusunu akıllara getirdi. Koca, kendi twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda ' Gün içinde randevu, gün içinde aşı dönemi başladı. Randevunuzu alın aşınızı yapalım'. dedi. Nüfusun çok büyük bir bölümünün aşı hakkı kazanmış olmasıyla başlatılan program, zaten iyi durumda olan aşılama hızını bir tık daha iyileştirecek gibi görünüyor. 

Yapılan aşı dozu sayısı 36 milyonu geçti

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Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde uygulanan aşı dozu sayısının takip edilmesini sağlayan "covid19asi.saglik.gov.tr" isimli bir internet sitesi oluşturmuştu. Bu internet sitesine baktığımızda, birinci doz aşı yapılan kişi sayısının 22 milyon 403 bin 285 olduğunu görüyoruz. Bu vatandaşlardan 13 milyon 983 bin 073'ünün ikinci doz aşısı da yapılmış durumda. Böylelikle ülke genelinde vurulan doz sayısının 36 milyon 386 bin 358'e ulaştığını söyleyebiliriz.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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