Kuraklık samanı da vurdu

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, kuraklık sonucu yaşanan verim kayıpları, hayvancılık sektörünü de etkiledi.

Geçen yıl samanın kilosu 50 kuruştan satılan saman, verim kayıpları nedeniyle 1 liraya çıktı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Piyasadaki samanın çoğu, geçen yıllardan kalan saman. Köylerde de saman kalmadı. Ülkemizde saman sıkıntısı olduğu gibi, dünyanın birçok yerinde de aynı problemler var” dedi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümüyle en büyük kenti olan, yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya'da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ekili alanlarda önemli ölçüde verim kayıpları yaşandı. Sulak arazilerde ürün kayıpları yüzde 30'ları bulurken, kıraç arizelerden ise neredeyse hiç verim alınamadı. Ürün kaybı, hayvancılıkla uğraşan çiftçileri de zora soktu. Besicilerin geçen yıl 500 liraya aldıkları samanın balyası bu yıl 800-900 liraya yükseldi.

ARAZİDEKİ VERİM KAYIPLARI SAMANA YANSIDI

Türkiye'de 41 şehrin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Bu yıl görülen kuraklığın sonuçlarını arazide görüyoruz. Şimdilerde Konya Ovası çiftçisi hasat yapması gerekirken, yağış alamayan kıraç arazilerde verim kaybı yüzde 100'ü buldu, sulak arazilerde ise yüzde 30'ları geçti. Taze saman bulmak çok güç oldu. Piyasadaki samanın çoğu, geçen yıllardan kalan, stokçuların ellerindeki saman. Ülkemizde saman sıkıntısı olduğu gibi, dünyanın birçok yerinde de aynı problemler var. Geçen yıl samanın kilogramı 50 kuruşken, bu yıl verim kayıpları nedeniyle 1 liraya yükseldi. 450- 500 liraya aldığımız balya saman 800- 900 liraya çıktı” dedi.

‘MERALAR KONTROL ALTINA ALINMALI'

Konya Ovası ve Orta Anadolu'da sulak arazilerden elde edilecek yeni hasatla samanın piyasayı biraz olsun rahatlatacağını ifade eden Kavuneker, “Sulanabilir arazilerde hasat başlıyor. Hasat sayesinde bir nebze de olsa taze saman piyasada olabilir. Ancak, ekim- kasım aylarında yine aynı sorunlar yaşanır. Yaşanan kuraklıktan dolayı meralarda da ot yok. Acilen ileriye dönük meraları kontrol altına almamız lazım” dedi.

‘SAMANIN HEM FİYATI YÜKSEK HEM DE BULAMIYORUZ'

27 yıldır Konya'da besicilik yapan Ercan Temur (43), “Geçen sene 50 kuruşa aldığımız saman, bu yıl 1 lira ve üzerine çıktı. Fiyatlarda ciddi bir artış var. Saman piyasada çok az. Kime sorsak saman yok diyor. Samanın hem fiyatı yüksek, hem de bulamıyoruz” diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.