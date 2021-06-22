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Merkel neden ikinci dozda da Alman BioNTech aşısı olmadı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir askeri sağlık merkezinde ilk doz Covid-19 aşısını 16 Nisan’da yaptırmıştı. Merkel’in ikinci doz aşıyı da Alman üretimi BioNTech aşısı olmaması dikkat çekti

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22.06.2021 22:03:25
Merkel neden ikinci dozda da Alman BioNTech aşısı olmadı?

DW Türkçe'nin haberine göre Başkent Berlin'de Salı günü Alman Basın Ajansı DPA'nın, Merkel'in ikinci doz aşısını yaptırıp yaptırmadığına ilişkin sorusu üzerine bir hükümet sözcüsü, Başbakanın birkaç gün önce koronavirüse karşı ikinci kez koruyucu aşı yaptırdığını açıkladı.

Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“İlk doz aşısını AstraZeneca yaptıran Merkel, ikinci dozunu ise Moderna olmuş. Kendi ülkesinde üretilen Biontech'den neden uzak durdu acaba?”

Tartışmalı aşı BioNTech

Açıklamaları hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter'da kamuoyuna duyurulan 66 yaşındaki Merkel, "AstraZeneca aşısını yaptırdığım için mutluyum. Aşı kampanyasına dahil olan ve kendisine aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum" demişti.

Fransa, AB'nin BioNTech'ten çocuk ve gençler için almak istediği 900 milyon doz güçlendirilmiş aşıyı veto etti, ortalık karıştı. AB zirvesinde kıyamet kopuyor. Macron, Merkel'e karşı BioNTech aşısının patent haklarının kaldırılmasını savunmuştu.

Mayıs ayında Merkel'in, BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'i arayıp destek vermesi ile hisseler 145 euroya çıkıp biraz toparlandığı belirtilmişti.

BioNTech

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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