Koronavirüse karşı en dirençli ülkeler açıklandı: Peki Türkiye'de ne durumda?

Bloomberg'ün her ay paylaştığı ve koronavirüse karşı en iyi performans gösteren ülkeleri listeleyen COVID-19 Direnç Listesi'nin kasım ayı sonuçları yayınlandı. Türkiye, listede büyük bir yükseliş gösterirken birçok Avrupa ülkesinin performansında ciddi düşüş görüldü.

İlk olarak 2019'un aralık ayında görülen ve 2020'nin bahar aylarında tüm dünyada kapanmaları başlatan koronavirüs, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüse karşı ülkelerin aldıkları önlemler ve yaptıkları müdahalelerse birbirinden çok farklı olabiliyor. Bloomberg de bunun sonucunda ortaya çıkan farkı göstermek için her ay ‘COVID Direnç Sıralaması' listesini yayınlıyor.

Hangi ülkenin COVID-19'a karşı daha iyi direnç gösterdiğini gözler önüne seren liste, son aylarda Avrupa ülkelerinin liderliğine yer veriyordu. Dünyanın en büyük 53 ekonomisine sahip ülkelerin incelendiği ve puanlandırılarak sıralandığı ülkeler sıralamasında bu ay büyük değişiklikler gerçekleşti. Listenin zirvesinde yer alan ülke, Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Liste bu ay fazlasıyla değişti

Virüs kontrolü, sağlık hizmeti kalitesi, aşı kapsamı, genel ölüm oranı ve seyahatin yeniden başlatılmasına yönelik ilerlemeyi de içeren 12 farklı veri göstergesi kullanılarak puanlandırılan ülkeler sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri, 73,2 puanla zirvede yer aldı. BAE'de 100 kişi başına düşen aşı dozu miktarının 203,1 olduğu açıklandı. Yani her kişi başına 2 dozdan daha fazla aşı düşüyordu.

Listenin ilk 5 sırasında yer alan ülkeler, aldıkları puan ve 100 kişi başına düşen doz sayısı şu şekildeydi:

Birleşik Arap Emirlikleri (73,2) – 100 kişi başına 203,1 doz aşı

Şili (72,6) – 100 kişi başına 211,6 doz aşı

Finlandiya (71,3) – 100 kişi başına 155,4 doz aşı

İrlanda (71,2) – 100 kişi başına 163 doz aşı

İspanya (70,9) – 100 kişi başına 163,5 doz aşı

Türkiye, bu ay büyük yükseliş yaşadı

Türkiye, Bloomberg'in listesinin 6. sırasında yer aldı. 70,3 olarak puanlandırılan Türkiye'de 100 kişi başına 144,4 doz aşı yapıldığı görüldü. Türkiye, geçtiğimiz aya göre 13 sıra yükseldi.

Listenin sonu Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşuyor

Listenin sonlarında yer alan ülkelerse çoğunlukla Güneydoğu Asya ülkelerinden oluşuyordu. Filipinler, 43,1 puanla listenin sonunda yer alırken Endonezya, Vietnam ve Malezya, Filipinler'in üstünde yer alıyordu.

Avrupa ülkeleri büyük düşüş yaşadı:

Öte yandan bu ayki liste, Avrupa ülkelerinin performansında büyük bir düşüş olduğunu gösterdi. 53 ülkelik listenin 49. sırasında Polonya, 48. sırasındaysa Avusturya yer aldı. Avusturya ve Polonya, sırasıyla 31 ve 16 sıra geriledi. Bu durum çoğu Avrupa ülkesi için geçerliydi. Bazı Avrupa ülkelerinin sıralaması ve yaşadığı düşüş şu şekildeydi:

Polonya (49) – 16 sıra geriledi.

Avusturya (48) – 31 sıra geriledi.

Çek Cumhuriyeti (46) – 26 sıra geriledi.

Yunanistan (34) – 11 sıra geriledi.

Almanya (32) – 19 sıra geriledi.

Belçika (31) – 9 sıra geriledi.

Hollanda (30) – 20 sıra geriledi.

İtalya (27) – 3 sıra geriledi.

İsviçre (25) – 16 sıra geriledi.

Norveç (11) – 5 sıra geriledi.

Danimarka (10) – 6 sıra geriledi.

Fransa (9) – 2 sıra geriledi.

İspanya (5) – 2 sıra geriledi.

İrlanda (4) – 3 sıra geriledi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.