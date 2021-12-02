40 bin sağlık personeli atama branş dağılımı | Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama sayısı ve kontenjanları belli oldu mu? sorusu pek çok sağlıkçı tarafından soruluyor. Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Artık binlerce sağlık mezununun gözü kulağı 40 bin sağlık personeli alımının hangi branşlarda ne kadar yapılacağında. Önümüzdeki günlerde sağlık bakanlığı atama branş dağılımı ve kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

40 bin sağlık personeli atama branş dağılımı | Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama sayısı ve kontenjanları belli oldu mu? sorusu pek çok sağlıkçı tarafından soruluyor. Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Artık binlerce sağlık mezununun gözü kulağı 40 bin sağlık personeli alımının hangi branşlarda ne kadar yapılacağında. Önümüzdeki günlerde sağlık bakanlığı atama branş dağılımı ve kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi patlak verdiği dönemde sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu gelişmelerden sonra Bakan Koca Sağlık Bakanlığı bünyesine geniş lkatılımlı bir atama yapılacağını açıklamıştı. Koca açıklamasında "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli alacağız" dedi. Binlerce sağlık mezunu da kendi bölümlerinde ve kendi branşlarında ne kadar alım olacağını araştırmaya başladı.

40 bin sağlık personeli atama branş dağılımı belli oldu mu?

Binlerce sağlık mezunu kandro ve branş dağılımının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Erdoğan'ın müjdesinin ardından sağlıkçılar "40 bin sağlıkçı atama branş dağılımı belli oldu mu?" sorusunu sık sık sorar oldu. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin kadro, branş ve kontenjanlar henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Önümüzdeki günlerde 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin branş ve kontenjan bilgileri netlik kazanacak.

Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama sayısı ve kontenjanları

Bakan Koca TBMM'de geçtiğimiz hafta yaptıı açıklamada atamaların ne zaman yapılacağına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Binlerce sağlıkçı kontenjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detayların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Hemşire-Ebe-Tekniker-Teknisyen atama sayısı ve kontenjanları

Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen atamaları Sağlık Bakanlığı'nın en fazla atama yaptığı bölümlerden. 40 bin sağlık personeli atamasında da hemşire, ebe, tekniker, teknisyen atamalarına büyük bir pay ayrılacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayılarına bakarak atamalarla ilgili fikir elde edebilirsiniz. İşte 2020 Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı...

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