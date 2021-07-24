'En az iki milyar insan salgın hastalıktan ölmeli'

Salgın hastalıklar üzerinden dünya nüfusunun kontrol altında tutulmaya çalışıldığına ilişkin bazı görüşler paylaşan Aziz Üstel, bu görüşlerin koronavirüs salgınında da dünya gündeminde olduğunu belirtti

Varoluşculuk düşüncesinin şampiyonu Bertrand Russell "Bilim ve Toplumun Etkisi" başlıklı kitabında şöyle yazar:

"Dünyanın nüfusunu denetlemek için SAVAŞ hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bakteri savaşı etkili olabilir. Eğer dünyaya her bir kuşak boyunca bir tür veba (salgın hastalık) yayılabilirse nüfus artışını denetlemek kolaylaşabilir."

Tıp Doktoru Stuart Berger, ilaç odaklı tıp doktorları sizi gereksiz yere, bitkin, usanmış ve malul hale getirir. Bunun için de metabolizmayla ilgili temel bozuklukları görmezden gelir, yanlış tedavi uygularlar.

"Çağdaş Tıp siyasi olarak güdülen bir soykırım mekanizmasıdır. Çünkü ilaç sanayiine sahip olan ve denetleyen uluslararası kuruluşlar, aynı zamanda ABD ve dünya çapındaki tüm tıbbi ve bilimsel araştırmaları da denetlemektedir."

Uluslararası düzeyde, rüşvet ve yolsuzluk, ilaçların denenmesi sırasında çevrilen dalavereler, maksatlı ya da maksatsız yapılan veri hataları, Dr A. Braithwait'e göre oldukça yaygındır.

Townsend Letter for Doctors adlı yapıtında Dr Braithwaite, hastanelerin genellikle kötü sonuçları bildirmediğini yazar.

Batı Alman dergisi Der Spiegel'e göre, ilaç şirketlerinin kural olarak, kimi siyasilere, sağlık politikalarını belirleyen kamu görevlilerine yılda milyonlarca euro rüşvet vermektedir. Böylece kullanılan ilaçlardan alınan sonuçlar değiştirilmekte, hastalar yanlış yönlendirilmekte ve aşı üreticileri milyarlarca dolar kazanmaktadır.

Dr Marti Kheel, Doktorlar İçin Townsend Mektubu adlı eserde ABD'de 1978 yılında 1.5 milyon kişinin reçeteli ilaç alımı sonucu hastanelik olduğunu yazar. "Reçeteli ilaç alarak ölen hasta sayısı her yıl beş yüz bin civarındadır."

'Salgın hastalıkların oluşması, dünyaya yayılması sonucunda dünya nüfusu denetim altında tutulmaktadır', savı bu gün, hele de Koronavirüs günlerinde, bir kez daha dünyanın gündemindedir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.