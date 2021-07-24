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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

8 Dakika Önce
2021-07-24 13:22:19
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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