Dr. Fauci kongreye çağrıldı; 'Kanıtları gizlemiş olabilir!'

Amerika'da koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvardan çıktığı iddiası dünya gündemini meşgul etmeye devam ederken, ülkenin önde gelen halk sağlığı uzmanları eleştiri yağmuruna tutuldu. Başkan Biden'ın danışmanı Dr. Fauci, kanıtları gizlediği iddiasıyla ifade vermesi içi Kongre'ye çağırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hakkında "çok güveniyorum" ifadesini kullandığı Dr Fauci, ABD'de eleştiri ve tepki de topluyor.

"Şimdi bildiklerinizi bilseniz, farklı hareket eder miydiniz diyorsun. Tabii ki öyle yapardık. Bu oldukça bariz." Koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmaların merkezi haline gelen Doktor Anthony Fauci kendini bu sözlerle savundu.

"VİRÜS LABORATUVARDAN" İDDİASINA "KANIT YOK" DEMİŞTİ

Salgının başından beri virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimalini savunan Fauci'nin binlerce e-postası basına sızdırıldı. E-postalar arasında Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ne fon sağlayan bir grup da vardı. EcoHealth Alliance isimli grubun nisan 2020'de Fauci'ye 'laboratuvar sızıntısı ihtimalini desteleyecek bilimsel kanıt olmadığını' dile getirdiği için teşekkür ettiği ortaya çıktı. Sızdırılan e-postalarıyla ilgili CNN Internatıonal televizyonuna konuşan Fauci, kesin olarak bir tezi savunmadığını hatırlattı. Salgının kökeninin araştırılmasını desteklediğini vurguladı.

REDFIELD "LABORATUVAR SIZINTISI OLABİLİR" DEMİŞTİ

Amerikan kongresinden temsilciler, Fauci'nin Wuhan'daki laboratuvarda yaşananlar hakkında kanıtları gizlemiş olabileceğini öne sürdü, kıdemli halk sağlığı uzmanını ifade vermesi için kongreye çağırdı. Amerikan Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri eski direktörü Robert Redfield da tartışmalara dahil oldu. Redfield, salgının ilk dönemlerinde 'laboratuvar sızıntısı' ihtimalini dile getirdiği için meslektaşları tarafından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

CNN Türk-Fotoğraf: USA Today

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.