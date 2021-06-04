6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkma serbest mi? 6 Haziran 2021 Pazar günü Türkiye'nin çeşitli mahalle ve köyünde muhtarlık semi yapılacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu günde yapılan seçim nedeniyle vatandaşlar oy kullanırken sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Muhtarlık seçimi yapılacak yerlerde sandık görevlileri ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkma serbest mi? 6 Haziran 2021 Pazar günü Türkiye'nin çeşitli mahalle ve köyünde muhtarlık semi yapılacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu günde yapılan seçim nedeniyle vatandaşlar oy kullanırken sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Muhtarlık seçimi yapılacak yerlerde sandık görevlileri ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

6 Haziran Pazar 2021 tarihinde ülke gnelinde bazı mahalle muhtarlıkları için seçim yapılacak. Hafta sonu pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle binlerce kişi yasaktan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Peki oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtar seçimine gidenlere izin var mı? Muhtarlık seçiminde dışarı çıkmak serbest mi?

6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtalıklar için yeniden sandığa gidilecek.

Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İstanbul'da 14 mahallede muhtar seçimi yapıalcak?

İstanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi. Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı. Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.

işte Türkiye'de yapılacak muhtar seçimlerinin tamamı

İstanbul'da 6 Haziran'da seçim yapacak mahalleler

Bayrampaşa Vatan Mahallesi

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi

Kağıthane Telsizler Mahallesi

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi

Güngören Sanayi Mahallesi

Şişli Feriköy Mahallesi

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi

Çatalca Ormanlı Kaleiçi Mahallesi

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi

Beyoğlu Katipmustafa Çelebi Mahallesi

Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi

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