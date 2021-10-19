Delta varyantının bir alt türü daha yayılıyor

Koronavirüsün Delta varyantının daha bulaşıcı olduğundan endişelenilen bir alt türü ABD'de de görüldü.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) uğradığı mutasyonlar yaygın aşılama ve gerekli tedbirlerle salgının son erdirilmesi karşısında ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, Kovid-19'un Delta varyantının 'AY.4.2' olarak kodlanan alt türü İngiltere'de yayılım kazanıyor.

Halihazırda Delta varyantının 'AY.4' olarak kodlanan ve dünya genelinde hakim olan alt türü, İngiltere'deki vakaların yüzde 80'ini oluşturuyor.

Outbreak.Info'ya göre yeni varyant, İngiltere'de son günlerde tespit edilen vakaların yaklaşık yüzde 8'ini ve toplam vakaların yaklaşık 1'ini oluştururken, alt tür ABD'de de yayılım kazanıyor.

Newsweek'in haberine göre ABD'de şimdiye dek 6 vaka tespit edildi.

'YAYILIMI ORİJİNAL DELTA KADAR HIZLI DEĞİL'

Yeni varyantın yayılımının arttığı, ancak yayılım hızının bu yılın başlarında Hindistan'dan İngiltere'ye gelen orijinal Delta varyantı kadar hızlı olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nden ve University College London'ndan bilim insanları Jeffrey Barrett ve Francois Balloux, AY.4.2'nin yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü ifade etti.

Balloux, ön kanıtlar doğrulanırsa, AY.4.2'nin pandeminin başlamasından bu yana en bulaşıcı Kovid-19 varyantı olabileceğini kaydetti.

"Ancak bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor" diyen Balloux, "Britanya, varyantın bu şekilde çıkış yaptığı tek ülke ve yayılımının şansa bağlı bir demografik olay olduğunu yine de göz ardı etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ VARYANTLARI DAHA HIZLI KARAKTERİZE ETMEK ÜZERE ÇALIŞMALIYIZ'

Bununla beraber 2017'den 2019'a kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ( FDA ) yöneticiliğini yapan Dr. Scott Gottlieb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AY.4.2'nin temmuz ayından bu yana yaygınlığının arttığını belirtti.

Gottlieb, "Bu Delta plus'ın daha bulaşıcı olup olmadığını, kısmi bağışıklık kaçırmaya sahip olup olmadığını anlamak için acil araştırmaya ihtiyacımız var mı? Çok daha bulaşıcı olduğuna dair net bir gösterge yok, ancak bunları ve diğer yeni varyantları daha hızlı karakterize etmek üzere çalışmalıyız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.