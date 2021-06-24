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CDC'e göre koronavirüs yüzeylerden bulaşmıyor: Aerosol bilimcisi Linsey Marr açıkladı

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre koronavirüs ana sebep olarak yüzeylerden geçmiyor. Koronavirüs nasıl yayılıyor? Yüzeylerden koronavirüs geçer mi? İşte detaylar..

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24.06.2021 23:03:52
CDC'e göre koronavirüs yüzeylerden bulaşmıyor: Aerosol bilimcisi Linsey Marr açıkladı

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin aylık paylaştığı rapora göre yeni tip koronavirüs ana sebep olarak yüzeylerden bulaşmıyor. Koronavirüs'ün en yaygın yayılma şekli, enfekte bir kişinin hapşırması, öksürmesi, yakın bir mesafeden konuşması ile damlacık yolu yayılması olarak gösteriliyor. Uzmanlar, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağızlarına, burnuna veya gözlerine dokunarak enfekte olabileceğini söylüyor. Ancak bu durum koronavirüsün ana yayılma yolu olarak düşünülmüyor. Araştırmacılar virüsün yayılmasının konuşma sırasında, öksürüldüğünde ve hapşırıldığında damlacıkların eşit derecede bulaşıcı olduğu hakkında net bir bilgi veremiyorlar.

Yüzeyden virüsün yayılması için birçok şeyin olması gerekiyor

Virginia Tech'de bir aerosol bilimcisi olan Linsey Marr, yaptığı açıklamada koronavirüsün yüzeyden yayılması için o esnada birçok materyalin yüzeyde olması gerektiğini söyledi. Açıklamalarının devamında Marr, Bu nesnelere dokunarak iletimin gerçekleşmesi için, yerine getirilmesi gereken çok fazla koşul var dedi. Ayrıca New England Journal of Medicine dergisine göre, virüsün ideal koşullar altında sert metal yüzeylerde ve plastikte üç güne kadar ve karton üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiği açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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