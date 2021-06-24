DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macaristan'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'sömürgeci' suçlaması
CDC'e göre koronavirüs yüzeylerden bulaşmıyor: Aerosol bilimcisi Linsey Marr açıkladı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Gıdı Vaser nedir Op. Dr. Arif Eroğlu tüm soruları cevapladı
Belçika 'tam aşılı' kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
Hayalinizdeki hisse senedi sizin için çok mu pahalı? Kesirli hisse senedi ile hayalinizi gerçekleştirmek mümkün
Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı
Ukrayna, bazı Rus banka ve havayolu şirketlerine yaptırımların süresini uzattı
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın sınır ihlali iddiasını reddetti
Güney Afrika'dan, Fransız yetkililerin opera sanatçısı Yende'ye yönelik 'ırkçı' muamelesine tepki
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı... Vaka sayısı 6 binin altında
Pfizer/BioNTech ve Moderna'da kalp kası iltihabı uyarısı
Bangladeş'in top mermilerinde Türk damgası
Johnson’dan Rusya’ya: Sınır ihlali yok
AB'de 27 Haziran'a kadar yetişkinlerin yüzde 60'ı aşılanmış olacak
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA / 
  • İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.06.2021 23:26:39
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

İsrail'in Kovid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, yaptığı açıklamada, 27 Haziran'dan itibaren ülkede kapalı alanlarda maske takmanın yeniden zorunlu hale geleceğini belirtti.

 

Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

 

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

 

Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği ülkede bugün şu ana kadar 169 yeni vaka tespit edildi ve bu, son aylarda görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

 

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

 

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş